Høj forekomst af knoglemarvskræft i fire kommuner skal undersøges

En gruppe af forskere fra Aalborg Universitetshospital har udpeget fire danske kommuner, hvor forekomsten af knoglemarvskræft er bemærkelsesværdigt højere end i resten af landet.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det drejer sig om de tre jyske kommuner Vejen, Vejle og Horsens samt Albertslund, der ligger vest for København.

På landsplan har 6,2 per 100.000 personer fået konstateret knoglemarvskræft. Men i de fire kommuner er tallet højere. I Vejen er det eksempelvis 9,6 per 100.000 personer.

Tallene er ifølge avisen renset for forskelligheder i køn- og alderssammensætning i kommunerne.

Marianne Tang Severinsen, der er professor på Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital og står i spidsen for forskningsprojektet, fastslår over for Jyllands-Posten, at der ikke kan være tale om en statistisk tilfældighed.

- Forskellene er markante. Vi kan uden at blinke sige, at der er flere, der får diagnosen knoglemarvskræft i disse kommuner. Vi er overraskede, men vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvad forklaringen er, siger hun.

Forskergruppen fra Aalborg Universitetshospital skal nu forsøge at finde ud af, hvorfor de fire kommuner har en højere forekomst af knoglemarvskræft end resten af Danmark.

En mulighed er miljøpåvirkning, fortæller Jakob Bønnelykke, der er overlæge på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Han er en af de forskere, der skal undersøge årsagen til den højere forekomst i de fire kommuner.

Han siger til Jyllands-Posten, at noget tyder på, at forskerne skal kigge i retning af drikkevandet og brug af pesticider i landbruget.

Han siger, at det også kan være, at der i områderne er blevet brugt PFAS.

Både Jacob Bønnelykke og Marianne Tang Severinsen understreger, at forskningsresultaterne ikke må overfortolkes, og at der ikke er belæg for at sige, at det er farligt at bo i de fire kommuner.

