Høj smitte og nytårsfejring: EL vil have tydelige retningslinjer

Med kun to dage til nytårsaften er der brug for, at sundhedsmyndighederne skærer ud i pap, hvordan årsskiftet kan fejres coronasikkert.

Det mener Peder Hvelplund, som er sundhedsordfører i Enhedslisten.

- Jeg har i længere tid efterspurgt nogle klarere retningslinjer særligt i forbindelse med nytårsaften. Jeg tror, at mange faktisk er i tvivl om, hvordan man konkret skal samles på en forsvarlig måde nytårsaften, siger han.

Typisk vil mange mennesker forsamle sig på blandt andet Rådhuspladsen i København for at se fyrværkeri. Det samme gør sig gældende flere andre steder i landet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sidste år var det meste af Rådhuspladsen i København indhegnet, og det var kun tilladt at være maksimalt ti personer samlet.

Sådan vil det ikke være i år. Det er, selv om smittetallet sammenlignet med sidste år lige nu er langt højere. Blandt andet på grund af den mere smitsomme virusvariant omikron.

- Der er ingen tvivl om, at de store forsamlinger udendørs kommer til at udgøre en risiko for smittespredning, og derfor mener jeg også, at der er brug for, at myndighederne kommer med en klarere anbefaling, siger Peder Hvelplund.

Onsdag klokken 15.00 vil sundhedsmyndighederne på et pressemøde, hvor blandt andre direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm kommer til at deltage, opdatere befolkningen på coronasituationen.

Det er oplagt, at det netop er den forestående nytårsfejring, som bliver omdrejningspunktet.

Umiddelbart er der dog ikke lagt op til at indføre flere restriktioner såsom forsamlingsforbud, da ingen repræsentanter fra regeringen deltager på pressemødet.

Desuden kan det også være for sent at nå det inden nytårsaften, fordi nye restriktioner altid skal igennem Folketingets Epidemiudvalg, inden de kan træde i kraft.

/ritzau/