Sæt opvaskemaskinen til at køre, inden du går i seng, oplad elbilen om natten, og lad vaskemaskinen klare tøjvasken, mens du sover.

Det er nogle af de råd, som flere danskere er begyndt at følge for at holde elregningen nede. Generelt har forbrugerne taget deres strømforbrug op til revision, samtidig med at priserne på strøm er steget.