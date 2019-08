Høje renter får borgernes gæld til staten til at løbe løbsk

Mens renteniveauet generelt falder, kræver det offentlige fortsat over otte procent i rente af borgeres og virksomheders gæld. Det er en væsentlig årsag til, at den samlede gæld til det offentlige slår nye rekorder. Politikere tøver dog med at sænke renten: Man skal ikke bruge statens penge som kassekredit

Skylder man penge i skat, skulle man måske overveje at tage et af de forkætrede og dyre kviklån til at betale udeståendet med. I længden kunne det vise sig at være det billigste, for gæld til det offentlige vokser år for år med en rente på 8,05 procent om året. Og modsat renter på banklån kan renter på gæld til staten ikke fradrages på selvangivelsen.

De senere år har Skat haft massive problemer med at få sine it-systemer til inddrivelse af skattegæld til at fungere, og i flere år blev borgere og virksomheder end ikke rykket for gælden. I en ny, kritisk beretning fra Rigsrevisionen er den samlede gæld til det offentlige ved udgangen af 2018 opgjort til hele 118,2 milliarder kroner mod 108,6 milliarder kroner året forinden.

Lidt over halvdelen af gælden er dog ifølge Rigsrevisionen ”låst”, fordi der er tvivl om datagrundlaget og retskraften bag den, det vil sige, hvem der skylder pengene, for hvad og for hvilken periode. Så hvis man henvender sig til Skat for at betale sin gæld, kan man komme ud for, at det slet ikke kan lade sig gøre, selv efter en manuel vurdering af sagen.

Men renteuret tikker videre. En meget stor del af stigningen i den samlede gæld – cirka 6,2 milliarder kroner – er de renter, der i 2018 løb på. Så mens renteniveauet i samfundet generelt falder og falder, udskriver det offentlige fortsat høje mora- eller strafrenter. Udviklingen bekræftes af tal fra Danmarks Statistik. I 2013 udgjorde renterne på restancer til det offentlige blot 351 millioner kroner, men på fem år er beløbet steget til de 6,2 milliarder kroner.

Til sammenligning lykkedes det sidste år Gældsstyrelsen at inddrive kun en smule mere af borgernes og virksomhedernes gæld, nemlig 7,1 milliarder kroner.

Kilderne til gældsætningen har været mangfoldige. Manglende betaling af skat, moms og afgifter udgjorde ved udgangen af 2018 hovedparten – cirka 79 milliarder kroner. Manglende betaling af underholdsbidrag til fraskilte ægtefæller og forsørgelse af børn løb op i godt 9 milliarder kroner, manglende betaling af bøder næsten 10 milliarder kroner, og udestående gæld på studielån lød på 6 milliarder kroner.

Kontanthjælp, der skulle tilbagebetales, tegnede sig for en lille milliard kroner, og derudover var der gæld for en lang række mindre poster, blandt andet daginstitutioner, parkeringsafgifter, licens, billetter til tog og bus og gebyrer, viser tallene fra Danmarks Statistik.

I denne sommer er Gældsstyrelsen begyndt at udsende 90.000 rykkerbreve til skyldnere, men selv i disse breve er man nødt til at tage forbehold for opkrævningerne. Blandt andet hedder det i et af brevene, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i: ”Noget gæld kan være registreret med forkerte datoer” og: ”Du skal være opmærksom på, at der i denne oversigt kan være gæld, som er registreret med forkerte oplysninger, eller hvor der er tvivl om forældelse. I Gældsstyrelsen vurderer vi løbende gæld, der er sendt til inddrivelse hos os. Hvis vi finder fejl, skriver vi til dig”.

Men er det rimeligt, at man opkræver så høje renter på for eksempel skattegæld, når opkrævningssystemet har været defekt, og borgerne har haft svært ved at få oplyst, præcis hvad de skyldte, og i flere år måske end ikke er blevet rykket for pengene?

Fra 2013 til 2015 forsøgte Skat at indføre Et Fælles Inddrivelsessystem, EFI, men det måtte skrottes, fordi det ikke kunne håndtere de ofte meget komplekse gælds- og renteforhold. Senere har et bredt politisk flertal besluttet at forenkle inddrivelsen og harmonisere de strafrenter, man opkræver for gæld til det offentlige. Samtidig er forældelsen af skattegæld udskudt til 2021.

Tidligere var der mange forskellige rentesatser, alt efter hvad gælden vedrørte, men i dag forrentes al gæld til inddrivelse (bortset fra bøder) med den høje sats på godt otte procent.

I Folketinget var Enhedslisten imod den harmonisering, fordi man også lagde den høje strafrente på gæld hos socialt udsatte og dermed gjorde det endnu sværere for dem at betale.

”Harmoniseringen af renterne opad til otte procent så vi som en yderligere undergravning af, at folk nogensinde skulle kunne betale pengene tilbage,” siger skatteordfører Rune Lund fra Enhedslisten.

Rune Lund betegner det som et stort dilemma, fordi det også er undergravning af skattemoralen, hvis man ikke opkræver de penge, folk skylder. Det skal ikke kunne betale sig at skylde det offentlige penge eller at bruge staten som kassekredit, pointerer han. Derfor burde man igen have forskellige rentesatser med de højeste satser for nogle grupper af skyldnere, eksempelvis virksomheder, der har mulighed for at betale, mener han.

Det grundlæggende problem er, at skiftende regeringer har sparet på skatteinddrivelsen, og at det ikke er lykkedes at få systemerne til at fungere. Så Enhedslisten vil til efterårets forhandlinger om økonomien foreslå, at der bliver ansat yderligere 600 personer i skatteforvaltningen til manuelt at opkræve borgeres og virksomheders gæld.

Skatteminister Morten Bødskov (S) understreger i et skriftligt svar til Kristeligt Dagblad, at det er åbenbart for alle, at der fortsat er store problemer med gældsinddrivelsen i det offentlige, og at det kommer til at tage tid, før de flere hundrede offfentlige kreditorer er koblet op på et nyt inddrivelsessystem.

Om rimeligheden i at opkræve de høje inddrivelsesrenter, skriver ministeren i sit mailsvar:

”Jeg mener grundlæggende, det er rimeligt, at der løber renter på, hvis ikke man betaler den gæld, man skylder. Det må ikke være gratis og uden konsekvenser at stifte stor gæld til det offentlige. Omvendt er det klart, at de løbende renter er noget af det, der får den samlede gæld til at stige. Vi kommer til at se på alle de håndtag, der kan hjælpe til at få gælden inddrevet, men om ændrede renter er et element, er for tidligt at sige.”

Skatteordfører for Venstre, Louise Schack Elholm, ser ingen grund til at sætte inddrivelsesrenten ned:

”Vi har ingen interesse i, at renten skal være lav på gæld til det offentlige. For det skal ikke være sådan, at man vælger, at man hellere vil afdrage på en anden gæld end den til det offentlige,” siger Louise Schack Elholm.

Ifølge hende har man tidligere oplevet, at borgerne har spekuleret i at have gæld til det offentlige, fordi det bedre kunne betale sig end at stifte privat gæld. Ej heller skal det kunne svare sig at have penge til gode hos staten, og derfor betaler man heller ikke rente til borgerne, når de for eksempel har betalt for meget i skat.