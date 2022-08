Sommeren har budt på mange nye rekorder inden for sportens verden, og man kan undre sig over, hvor længe idrætsudøvere kan fortsætte med at blive hurtigere og stærkere. Vi er langt fra at nå de maksimale præstationer, siger forsker

Højere, hurtigere, længere: Rekorder er stadig til for at blive slået

Det har ikke været den værste sommer for svenske Armand Duplantis. I weekenden vandt den 22-årige atletikstjerne EM-guld i stangspring i tyske München, hvor han samtidig satte mesterskabsrekord med sit spring over højden 6,05 meter. Dette var dog ingenting i forhold til hans spring over højden 6,21 meter ved VM i den amerikanske by Eugene i juli, hvor han slog sin egen tidligere verdensrekord.

I Eugene var han heller ikke ene om at sætte nye verdensrekorder. Ved mesterskabet var der blandt andet nye toppræstationer ved 400 meter hækkeløb for både mænd og kvinder, ved både mændene og kvindernes maraton og inden for diskoskast og kuglestød for mænd samt 100 og 200 meter løb for kvinder.