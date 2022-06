Højere priser kradser: Dobbelt så mange søger feriehjælp

Antallet af udsatte familier, der har søgt om feriehjælp gennem Mødrehjælpen, er næsten fordoblet på et år.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse fredag.

Mange familier bliver i høj grad presset af de stigende el-, varme- og fødevarepriser, der blandt andet har været en konsekvens af krigen i Ukraine.

Derfor har de været nødt til at skære oplevelser ud af budgettet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De rekordmange ansøgere til vores feriehjælp fortæller jo en meget trist historie om, at alt for mange børn i Danmark lever i familier, hvor økonomien er så dårlig, at børnene står uden for fællesskabet, siger Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen i meddelelsen.

- Når familierne dårligt kan få hverdagen til at hænge sammen, er det klart, at der heller ikke er råd til fritidsaktiviteter eller sommerferie.

Antallet af ansøgere er steget til 3263 i år.

Som det ser ud lige nu, kan Mødrehjælpen ikke hjælpe dem alle, og derfor spørger de om hjælp hos danskerne. Feriehjælpen finansieres nemlig ved hjælp af donationer.

For at modtage hjælpen skal man godkendes ud fra flere forskellige parametre, der blandt andet tæller familiernes økonomiske og sociale situation.

Mødrehjælpen har lukket for ansøgninger til feriehjælp. Man vil uddele hjælpen til de godkendte familier 17. juni.

/ritzau/