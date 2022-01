Højeste antal indlagte i knap et år - 62 flere er indlagt

Der er det seneste døgn registreret 7954 smittede med coronavirus i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Coronatilfældene er det laveste på et døgn siden 13. december. Her blev 7799 personer konstateret coronasmittede.

Tilfældene er dog også fundet på baggrund af 65.325 PCR-test, hvilket er en del lavere end de seneste måneder, hvor der dagligt er kommet svar på mellem 100.000 og 250.000 PCR-test.

På trods af det lave antal test er der 12,18 procent af testene, som er positive for coronavirus. Det er på niveau med dagene mellem jul og nytår.

Artiklen fortsætter under annoncen

Af de seneste smittede har 404 været smittet med coronavirus før.

Desuden er der i løbet af det seneste døgn sket 162 nye indlæggelser af personer, som er smittede med corona på landets hospitaler.

I alt er der søndag indlagt 709 personer med coronavirus på landets hospitaler. Det er det højeste siden slutningen af januar 2020, som var sidste gang, at antallet af indlagte var over 700.

Det er samtidig en stigning på 62 personer siden opgørelsen lørdag.

Forskellen på nye indlæggelser, og hvor meget antallet af indlagte stiger i alt i SSI's opgørelse, påvirkes blandt andet af, hvor mange patienter der bliver udskrevet.

Ifølge Åse Bengaard Andersen, der er ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Rigshospitalet, viser det, at der er flere, som har brug for at være indlagt.

Hun siger, at nogle i løbet af jul og nytår kan have forsøgt at undgå indlæggelse, eksempelvis for at kunne holde nytår hjemme.

- Der er vel nok en tendens til, at de fleste prøver lidt, om det kan gå at blive hjemme i de her højtidsdage og prøve at se, om det går, og man kan blive hjemme nytårsaften.

- Og så i dag gik den så bare ikke længere, og så må man ind og have hjælp. Det kan være en forklaring, siger hun.

Hun mener ikke, at stigningen kan skyldes, at der bliver udskrevet færre i weekenden.

- Der er rigtig mange, som bliver udskrevet, også i weekenderne, siger hun og tilføjer, at det stigende antal indlagte kan mærkes på hospitalerne.

- Der har hen over juledagene hver dag været flere og flere indlæggelser. Ikke stejlt stigende, men støt stigende indlæggelser. Samtidig med at der ikke er noget, vi er holdt op med, kan vi godt mærke det, siger hun.

Af de indlagte ligger 76 personer på hospitalernes intensivafdelinger. Af dem er 50 tilkoblet en respirator. Det er henholdsvis 3 og 1 flere end lørdag.

Opgørelsen fra SSI viser desuden, at der er blevet registreret 15 nye coronarelaterede dødsfald. I alt 3287 personer er døde med corona i Danmark.

/ritzau/