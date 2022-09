Højesteret afgør: Man kan ikke kræve fri til at gå i kirke på en særlig dag

Kirkegænger tabte sag i Højesteret om at få fri til at gå i kirke. I dansk ret skal man tage hensyn til religion, men ikke tilpasse sig den, siger jurister

Skal man have fri fra arbejde til at gå til gudstjeneste en gang om ugen? Det spørgsmål har Højesteret taget stilling til, og nej blev svaret til et medlem af Syvende Dags Adventistkirken, der var blevet fyret fra sit arbejde for ikke at møde op på en lørdag, som er helligdag med kirkegang i trossamfundet.

Manden var egentlig blevet tilkendt en erstatning af Ligebehandlingsnævnet, der mente at fyringen var ulovlig forskelsbehandling på baggrund af religion. Men både Landsretten og nu også Højesteret siger, at det ikke var ulovlig forskelsbehandling. For arbejdsgivere kan pålægge ansatte at møde på en lørdag, selvom den ansatte anser dagen for helligdag.