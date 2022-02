Højesteret skal afgøre om drabsmand kan sættes fri efter 36 år

Højesteret skal nu tage stilling til, om livstidsfangen Seth Sethsen skal prøveløslades efter mere end 36 år bag tremmer.

Det skriver TV 2 Lorry, der har talt med den drabsdømtes advokat, Henrik Stagetorn.

Det er Procesbevillingsnævnet, som har givet tilladelse til, spørgsmålet kan komme for Højesteret. Det sker efter anmodning fra Kriminalforsorgen, der ikke mener, at den nu 66-årige indsatte skal på fri fod.

Østre Landsret afgjorde i december sidste år, at Kriminalforsorgen skal fastsætte vilkår for en prøveløsladelse af Seth Sethsen.

Henrik Stagetorn fortæller til Ritzau, at han i Højesteret vil gå efter at få Seth Sethsen prøveløsladt.

- Det vil være en stadfæstelse af landsrettens afgørelse, siger advokaten.

Han forventer, at sagen vil komme for Højesteret inden for et par måneder.

Seth Sethsen har siden 1985 siddet bag tremmer.

I 1985 skød og dræbte han en taxachauffør i hans hyrevogn i Albertslund.

Den dengang 30-årige Seth Sethsen blev få dage efter drabet anholdt. Han erkendte at have dræbt taxachaufføren Kurt Gaarn-Larsen.

Men de to dræbende skud blev ifølge hans forklaring affyret ved et uheld, da der opstod tumult i forbindelse med et røveri, han ville begå.

Højesteret behandler blandt andet sager om principielle spørgsmål, og hvor retstilstanden er uklar. I denne sag er det særlige, at Seth Sethsen ikke har villet lade sig mentalundersøge.

- Det er jo spørgsmålet om, hvad det skal have af betydning, at der ikke er en mentalundersøgelse, siger Stagetorn.

Før landsretten i december afgjorde, at der skulle tages skridt mod en prøveløsladelse, har Seth Sethsen flere gange fået afslag på at komme fri.

Da sagen blev behandlet i Østre Landsret, fortalte Kriminalforsorgens advokat Camilla Skadborg, at Seth Sethsen i mange år har nægtet at samarbejde. Det afviste Seth Sethsen dog.

- Det passer ikke, at jeg ikke har samarbejdet, sagde han blandt andet, da han blev afhørt i retten.

