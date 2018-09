Højesteretsdom kan åbne for loft over familiesammenføringer

Danmark kan være et skridt tættere på et loft over familiesammenføringer. En højesteretsdom fra sidste år kan åbne for et loft med tysk forbillede, siger ekspert. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afviser behov for et loft lige nu

En ikke videre omtalt højesteretsdom kan blive regeringens juridiske rygdækning for at indføre et loft over familiesammenføringer.

I et helt nyt svar til Folketinget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fra den 3. september fremgår det, at jurister ”aktuelt er i færd med at undersøge de nærmere juridiske aspekter af et eventuelt loft over antallet af familiesammenføringer,” og i den forbindelse er en højesteretsdom fra november sidste år under lup. I november sidste år afgjorde Højesteret, at det ikke var i strid med menneskerettighedskonventionen at nægte familiesammenføring til en mand fra Syrien, der var tildelt midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark.

Højesteretsdommen kan få betydning for muligheden for at indføre et familiesammenføringsloft i Danmark. Det vurderer lektor Peter Starup, som forsker i udlændingeret ved Syddansk Universitet.

”Med denne dom er der ikke noget, der tyder på, at Højesteret vil underkende et loft over familiesammenføringer. Når Højesteret har fulgt en kurs, hvor man viser tilbageholdenhed i en lignende sag, er det naturligt, at Højesteret også vil udvise tilbageholdenhed omkring et loft. På den måde kan man tillægge dommen fra Højesteret en vis betydning, hvis man overvejer rent politisk at indføre et loft over familiesammenføringer,” siger Peter Starup.

Derudover skal juristerne undersøge, om Danmarks internationale forpligtelser, herunder hensynet til menneskerettighedskoventionen, umuliggør et dansk familiesammenføringsloft. Det fremgår ligeledes af det nye dokument.

Hvordan Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vil vurdere et loft over familiesammenføringer, er ifølge Peter Starup svært at spå om.

”Menneskerettighedsdomstolens praksis er dynamisk, hvilket muliggøres af konventionstekstens meget uklare formuleringer, og nogle håber, at det betyder, at domstolen giver større råderum til de enkelte medlemslande,” siger Peter Starup.

I Tyskland har familiesammenføringsloftet været brugt i lidt mere end en måned. Men loftet har slet ikke samme bevågenhed, som da det blev annonceret i foråret. Det fortæller sociologiprofessor Albert Scherr fra Det Pædagogiske Universitet i Frei-burg, hvor han blandt andet forsker i migration.

”I begyndelsen var der en del kritik og undren over, hvordan man ville udvælge de personer, der havde ret til familiesammenføring, men nu lader det til, at loftet er blevet accepteret. Der er andre områder, der har fået opmærksomheden, for eksempel spørgsmålet om asylbehandling uden for EU’s grænser,” siger Albert Scherr.

Samme vurdering har J. Olaf Kleist, der forsker i flygtninge- og asylpolitik ved universitetet i Osnabrück.

”Familiesammenføringsloftet og udvælgelsen af hvem, der kunne få familien til Tyskland, var et stort tema for et halvt år siden, men det er det ikke længere,” siger J. Olaf Kleist.

Udvælgelsen af de personer, der skal meddeles familiesammenføring, sker på baggrund af en række kriterier for humanitære og integrationsmæssige hensyn. Både for den person, der bor i Tyskland, og det familiemedlem, som vedkommende ønsker at blive ført sammen med.

Derudover skal der også tages hensyn til barnets tarv, hvis der er tale om sager med mindreårige børn. Det fremgår af et dokument fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fra juni i år. Ud fra disse hensyn bliver der hver måned udvalgt 1000 ansøgere, som skal meddeles familiesammenføring.

”Er en ansøger ikke blandt de 1000 personer, som meddeles familiesammenføring i én måned, meddeles man ikke af den grund et afslag, men vil have en mulighed for i en senere måned at blive blandt de 1000, som meddeles familiesammenføring,” skriver ministeriet i en gennemgang af det tyske loft, hvor myndigheden også bemærker, at antallet af familiesammenførte kan overstige 1000 pr. måned, hvis der foreligger tungtvejende humanitære grunde.

Selvom den danske regering altså har en højesteretsdom at læne sig op ad – og møder pres fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti – er det ikke givet, at regeringen indfører et loft over familiesammenføringer. Det fremgår også af det nye svar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvor man bemærker, at Danmark ikke ”står i den samme akutte situation som Tyskland”:

”Det bemærkes i den forbindelse, at Tyskland i 2016, hvor flygtningekrisen var på sit højeste, registrerede cirka 745.000 asylansøgere. Danmark registrerede til sammenligning cirka 6000 asylansøgere. Skulle Danmark have registreret asylansøgninger i samme niveau som Tyskland set i forhold til befolkningens størrelse, skulle Danmark have registreret i størrelsesordenen 52.000 asylansøgere i stedet for de godt 6000 asylansøgere.”

I går sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at Danmark ikke i øjeblikket har behov for at indføre et loft over familiesammenføringer. Statsministeren besøger i morgen den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer. Her vil Løkke se på, om Danmark kan blive inspireret af det tyske loft.