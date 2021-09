Højsæson for trafikdræbte dyr. Antallet vækker bekymring

Grævlinger, ræve, hjorte, egern:Hvert år dræbes flere millioner vilde dyr i trafikken. Det voksende problem giver anledning til bekymring for lokale bestande, for biodiversiteten og for etikken

Ikke mange danskere har nogensinde set en grævling. Måske er det derfor, at det tætbyggede, stribede rovdyr altid har været omgærdet af myter. Hvem husker for eksempel ikke den med, at man bør gå med koks i støvlerne, for møder man en grævling, bider den, til det knaser.