Asbjørn er vokset op på en højskole: Min opvækst har gjort mig rummelig

Sanger Asbjørn Toftdahl har nydt godt af sin opvækst på både Testrup og Ry Højskole. Han søger stadig fællesskabet og højskolestemningen med sin musik, der når hele vejen fra Jylland til Brasilien

Han har altid været den lille, den yngste i søskendeflokken, den, der indsamlede pantflaskerne efter en fest på Testrup Højskole.

Sådan er det ikke mere. I dag sidder Asbjørn Toftdahl med en cigaret mellem sine fingre i Botanisk Have i København. Han skifter mellem at ryge cigaretten mindre og tage en slurk kaffe, mens han dykker ned i minderne om sin opvækst på en højskole.

Asbjørn Toftdahl er lige flyttet til København fra Berlin, hvor han har boet i fire år. Før Berlin var hans liv kendetegnet af nye bekendtskaber hvert halve år, af våde øjne, hver gang bussen tog hans nye venner med sig. Men også af fællesskab, af støtte og af stor inspiration, alle ting afgørende for en dreng, der på mange måder var lidt anderledes.

”Grunden til, at jeg ikke er blevet slagtet af mobning, er at jeg har haft 125 storesøskende og en god familie, der havde min ryg. Så størstedelen af døgnet følte jeg mig accepteret, og så gjorde det andet ikke så meget. Der har jeg været virkelig heldig. Ligesom det altid var trygt at komme hjem til Testrup Højskole og blive bekræftet i, at jeg ikke var en freak, ” siger Asbjørn Toftdahl, der også denne dag skiller sig lidt ud iført en farverig trøje.

Han kæmper lidt med vinden og må gentænde sin cigaret nogle gange, han tager et sug og læner sig tilbage i metalstolen. Tænker lidt over tingene, inden han fortæller.

”Min opvækst har helt klart gjort mig social. En af mine storebrødre er lidt i den anden ende og nyder at være alene. Men jeg er helt ude af en anden tangent. Det er måske, fordi jeg er vokset fuldstændig op i det og har været med, siden jeg var spæd,” siger han.

Opvæksten har gjort ham rummelig, fortæller han, men den egenskab har også givet anledning til udfordringer.

”Jeg tror, jeg måske er lidt grænseløs i forhold til intimitet i samtaler og måske egentlig også fysisk, fordi jeg er opvokset med en åbenhed, der nok er rimeligt ekstrem. Jeg havde et sent teenageoprør, hvor en veninde til en fest sagde til mig: ’Du er provokerende rummelig, Asbjørn.’ Det var hverken en kritik eller et kompliment, nok nærmere en konstatering, men i hvert fald satte det gang i noget, der gjorde, at jeg i en periode var nødt til at finde ud af, hvorfor jeg går ind i samtaler med folk. Jeg blev mere provokerende for at gøre op med den rummelighed, men nu er jeg nok endt et sted midt imellem,” siger han.

Hans far, Ole Toftdahl, der i dag er forstander på Ry Højskole, var musiklærer på Testrup Højskole. Det nød den unge Asbjørn godt af, og han sneg sig lejlighedsvis med til undervisningen.

”Der var perioder, hvor det var træls at være på min egen skole, og så fik jeg kompensation til at være mere på højskolen. Her lærte jeg polyrytmik med min far og Paul Simon (amerikansk sanger, red.), dansede og spillede percussion,” siger Asbjørn Toftdahl.