Højskoler og museer frygter millionbesparelser og løftebrud

Kulturlivet risikerer at skulle spare op mod 84 millioner kroner i 2020. Vi kan ikke klare flere besparelser, lyder det fra højskoler og Nationalmuseet

Inden folketingsvalget var der klar tale fra Socialdemokratiet. De forhadte årlige toprocentsbesparelser, der siden 2016 har medført nedskæringer for omkring 437 millioner kroner på teatre, spillesteder og museer, skal sløjfes. Og det endda allerede fra 2020, lød det fra partiets daværende kulturordfører Mogens Jensen i valgkampen.

Socialdemokratiet kan dog have taget munden for fuld, og Kulturdanmark kan fra næste år komme til at spænde livremmen gevaldigt ind med besparelser på i alt 84 millioner kroner.

Det viser en ny oversigt, som kulturminister Joy Mogensen (S) har sendt til Folketinget.

Tallene vækker frygt i kulturkredse, fordi Joy Mogensen flere gange har afvist at svare på, om Socialdemokratiet vil levere på sit valgløfte. Tværtimod åbnede ministeren på Kulturmødet Mors i august for, at besparelserne fortsætter på finansloven i 2020.

”Jeg ville gerne love, at de hårde tider for evigt er ovre, men det kan jeg ikke,” sagde hun på Mors. I samme ombæring kunne det politiske netmedie Altinget fortælle, at ministeren ifølge fem anonyme kilder har fortalt en række kulturaktører, at omprioriteringsbidraget – et andet ord for toprocentsbesparelserne – ikke nødvendigvis afskaffes fra næste år.

Ifølge de nye tal skal folkehøjskolerne spare 11,2 millioner kroner næste år, hvis nedskæringerne fortsætter i 2020. Det Kongelige Teater skal barbere 10,4 millioner kroner af sine udgifter, mens Nationalmuseet skal spare over 4 millioner kroner.

Det får generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening Niels Glahn til at frygte for fremtiden.

”Man kan ikke blive ved med at skære ind til benet. Højskolerne har ældre bygninger, der har behov for vedligeholdelse og modernisering. Det er der ikke mulighed for at afsætte midler til, når vi konstant skal spare,” siger han.

Ifølge Niels Glahn kan det i forvejen tydeligt mærkes, at landets højskoler i en årrække har været underlagt sparekniven. Han har klare forventninger om, at besparelserne ikke videreføres i 2020. Blandt andet fordi S-regeringen – ud over løftet om at droppe besparelser på kultur – også har lovet ikke at spare mere på uddannelsesområdet.

”Når der i regeringen og støttepartiernes forståelsespapir står, at man vil holde op med at spare på landets uddannelser, forventer vi, at det også gælder højskolerne. Vi bør behandles på lige fod med alle andre uddannelser, uanset om vi hører under Kulturministeriet eller ej,” siger han.

På grund af de årlige nedskæringer måtte Nationalmuseet sidste år fyre mere end 30 ansatte. Det betyder, at man ifølge direktør Rane Willerslev kan holde skindet på næsen, hvis toprocentsbesparelserne fortsætter et år endnu.

”Men hvis vi fortsat skal spare efter 2021, står vi over for enorme nedskæringer, der vil betyde nedlægning af både stillinger og aktiviteter,” siger han.

Rane Willerslev opfordrer til, at Socialdemokratiet snart melder en slutdato på omprioriteringsbidraget ud, så museet kan begynde at langtidsplanlægge, og så han ikke igen er nødt til at afskedige medarbejdere.

”Vi kan ikke i det lange løb kompensere med store publikumstal for vores mange lovbundne opgaver som forskning, kulturbevarelse og håndtering af danefæ. De opgaver er afhængige af den økonomiske støtte fra staten,” siger Rane Willerslev.

Hos både De Radikale og SF er der stor utilfredshed med Socialdemokratiets kulturpolitiske lurepasseri.

”De her besparelser er helt uholdbare for kulturlivet. Regeringen kan ikke påstå, at den tager kulturen alvorligt, hvis de fortsættes. Derfor går De Radikale også til finanslovsforhandlingerne med en klar forventning om, at der sættes en stopper for nedskæringerne,” siger Zenia Stampe, kulturordfører for De Radikale.

Hun har ”meget svært ved at forstå”, at Socialdemokratiet efter valget ikke kan love, at omprioriteringsbidraget på kulturen ryger.

”Mogens Jensen (fhv. kulturordfører, red.) var utvetydig i sin udmelding om, at Socialdemokratiet ville droppe besparelserne. De var længe om at melde det ud, og derfor havde vi en opfattelse af, at det ikke var en fortalelse, men et udtryk for noget, de rent faktisk mente,” siger Zenia Stampe.

SF’s kulturordfører, Charlotte Broman Mølbæk, kalder omprioriteringsbidraget for ”skadeligt for velfærdssamfundets stærke kulturfællesskab.”

Partiet går efter at få besparelserne stoppet snarest muligt, fortæller hun.

”De årlige besparelser er ikke kun dårligt nyt for kulturinstitutionerne, men for os alle sammen. Kulturen er ikke uvigtig – den er faktisk dét, der gør det sjovt at leve og tage ture i teatret, til koncert eller på museum.”

Vi har at gøre med mulige besparelser på to procent. Er det overhovedet noget, som danskerne kan mærke?

”Hvis ikke vi sætter penge af til kulturen, vil den være reserveret til dem, der i forvejen er ressourcestærke. Det Kgl. Teater vil få færre muligheder for at tage ud i landet med sine forestillinger. Det er skidt, hvis man er optaget af, at alle har lige adgang til at få gavn af kulturinstitutionerne,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

Kulturminister Joy Mogensen har ikke villet stille op til interview. Socialdemokratiets kulturordfører, Jan Johansen, understreger, at partiet stadig ønsker at rulle besparelserne tilbage, men kan ikke sige, hvornår det vil ske.

”Vores mål er at afskaffe omprioriteringsbidraget på kultur, og det holder vi fast i. Men vi kan ikke love, at det hele sker på en gang. Vi har lige droppet besparelser og tilført penge på sundhedsområdet, og der er også ældre og børn, vi gerne vil give flere penge. Vi lover, at besparelserne forsvinder på et tidspunkt, men jeg ikke sige lige præcis hvornår,” siger han.