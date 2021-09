Højt PFOS-tal er særligt problematisk hos ufødte og spædbørn

Da PFOS blev lanceret, var det et "vidunderkemikalie", fordi det blandt andet er vandafvisende.

Det fortæller Lisbeth E. Knudsen, professor i toksikologi ved Københavns Universitet.

- Der er bare det problem ved det, at det er giftigt.

- Det er ikke akut giftigt, men det er farligt, hvis man har meget af det i kroppen. Det kan påvirke leveren, immunsystemet, og det står også på vores liste over kræftfremkaldende stoffer, siger hun.

Særligt ufødte og nyfødte børn er udsatte.

- Det er, fordi det blandt andet påvirker immunsystemet, som gør, at børnene ikke udvikles optimalt.

Derfor har stoffet også været forbudt generelt i mange år.

Men PFOS er kommet i vælten igen, efter at Danske Regioner fredag oplyser, at 145 lokationer skal undersøges nærmere for stoffet.

I foråret kom det frem, at det giftige stof havde spredt sig fra en brandskole til en mark i Korsør, hvor køer græssede.

Over 100 borgere har nu stærkt forhøjede værdier af PFOS i blodet, og det er ikke lige til at få væk igen, fortæller Lisbeth E. Knudsen.

- Problemet ved PFOS er, at det bliver i kroppen. Det tager mere end fire år, før halvdelen af det kommer ud af kroppen. Så det ophober sig og kan så give de her skader, hvor vi er særligt bekymret for leverpåvirkning, der giver øget kolesteroltal.

- Det bedste, man kan gøre, er at lade være med at bruge den kilde, der er til, at man får stoffet i sig. Det vil sige at lade være med at spise forurenet kød eller drikke forurenet vand. For vi har ikke en kur, der gør, at man kan slippe af med det, siger hun.

På Holbæk Sygehus håber man, at en løsning kan være på vej til at udskille PFOS fra kroppen.

Videnskabsetisk Komité i Region Sjælland har givet grønt lys til et forskningsforsøg med en del af de 187 borgere fra Korsør, der uforvarende har indtaget stoffet.

Forsøget går ud på at give PFOS-ramte borgere i Korsør præparatet colestyramin. Det er et velkendt og velafprøvet middel mod for højt kolesteroltal.

