SAS har aflyst omkring 60 flyafgange tirsdag og onsdag. Flyselskabet forsøger at ombooke passagerer.

Højt sygefravær tvinger SAS til at aflyse flere fly op til jul

SAS har både tirsdag og onsdag aflyst flere afgange til og fra byer som København, Stockholm, Oslo, London og New York.

Det fremgår af flyselskabets hjemmeside.

Ifølge DR Nyheder skyldes aflysninger et højt sygefravær hos personalet på grund af coronasmitte og fra folk, der er i isolation derhjemme.

Tirsdag var omkring 20 afgange fra Danmark, Sverige og Norge aflyst, mens 40 afgange er aflyst onsdag.

Flere fly torsdag lader også til at være aflyst ifølge flyselskabets hjemmeside.

Pressechef i SAS John Eckhoff beklager, at nogle passagerer ikke kommer af sted på deres planlagte julerejse.

- Det er meget ulykkeligt, og det beklager vi virkelig, men vi er som resten af samfundet ramt af corona, siger pressechefen til den svenske tv-station SVT.

Pressechefen siger videre, at dem, der skulle have været med et fly, der nu er aflyst, har fået besked fra SAS på enten mail eller sms.

- I første omgang forsøger vi så vidt muligt at finde et alternativ og ombooke rejsen, enten hos os selv eller hos et andet flyselskab. Lykkes det ikke, refunderer vi omkostningerne, siger John Eckhoff.

Ifølge SVT skyldes nogle af aflysningerne også tekniske problemer.

