Højtlæsning med børnene sætter varige spor

Danmarks Biblioteksforening kæmper for en national læsestrategi, som skal stimulere børns dalende læselyst.

Det ændrer børns vaner varigt, når forældrene læser højt for dem, peger en ny undersøgelse for Danmarks Biblioteksforening på.

45 procent svarer, at de som børn fik læst højt af deres forældre en eller flere gange om ugen. Og hele 90 procent af deltagerne med børn svarer i undersøgelsen ja til, at de i dag selv læser eller har læst højt for deres mindre børn.

- Undersøgelsen viser, at læses der højt for én som barn, kan det sætte gang i en positiv spiral, så man som voksen selv bliver bedre til at læse for sine egne børn, siger formanden for Danmarks Biblioteksforening, Steen Bording Andersen.

Undersøgelsen viser også, at de, der fik læst højt af forældrene som børn, selv læser mere som voksne.

Knap ti procent flere af dem, der som barn fik læst højt en til tre gange om ugen, læser som voksne mere end dem, der kun fik læst højt et par gange om måneden.

For tale- og sprogkonsulent Ulla Flye Andersen med mange års speciale i børns sprogtilegnelse er effekten af højtlæsning ingen overraskelse.

- De erfaringer, som børn tager med fra den trygge base i hjemmet, er dem, de tager med sig ud i verden.

- Når Kasper Schmeichel er så god en målmand, så er det jo også, fordi han har øvet sig og haft handskerne på fra en meget tidlig alder. Men forældre underkender ofte betydningen af deres eget eksempel for børnene, siger Ulla Flye Andersen.

Samtidig peger hun på, at forskning også viser, at selv de læsesvageste forældre har ressourcer, når de får den rigtige vejledning.

Danmarks Biblioteksforening kæmper for en fælles national læsestrategi for børn. Den skal munde ud i en stribe anbefalinger af, hvordan forældre, skoler og biblioteker kan stimulere børns dalende læselyst.

/ritzau/