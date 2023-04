Sagen om den 13-årige pige, der blev frihedsberøvet i et døgn, præger stadig nyhedsbilledet denne tirsdag. I går blev en 32-årig mand varetægtsfængslet og sigtet for frihedsberøvelse og voldtægt. Sagen får nu politiet til at undersøge, om der kan trækkes nye spor til tidligere uopklarede sager, skriver Jyllands-Posten.

Den aktuelle sag har efterladt mange følelser: først frygt, så bestyrtelse og til sidst lettelse, da den 13-årige endelig blev fundet i live. Men i kølvandet på opklaringen er der opstået en fjerde reaktion, nemlig en trang til hævn, som især kommer til udtryk på sociale medier. Den følelse er naturlig, forklarer sognepræst til Kristeligt Dagblad. Her kan du også læse, hvordan man forholder sig til et menneske, som har gjort noget så utilgiveligt.

Højtråbende kræftpatienter kom foran i operationskøen

Hvad gør man, hvis man er desperat og syg med kræft? Nogle råber højere end andre i forsøget på at blive hørt, og det kan tilsyneladende betale sig, hvis man er patient på Aarhus Universitetshospital. Her er en række kræftpatienter blevet rykket frem på ventelisten, efter de har råbt op over lange ventetider på en kræftoperation på Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling. Det fremgår ifølge DR af et referat fra et møde på afdelingen i januar, hvor lægerne udtrykker bekymring over fordelingen. Og det er da også et grundlæggende retligt princip, at der skal være lighed for alle patienter, lyder en reaktion, som flere sundhedsordførere tilslutter sig.

Samme afdeling har været i vælten på grund af ekstremt lange ventetider, som har betydet, at flere patienter ikke er behandlet i tide, som DR har beskrevet tidligere.

Danske forlag sælger færre fysiske bøger

Vi bliver herhjemme lidt endnu og skal en tur forbi forlagsbranchen. Den nød godt af coronakrisen, hvor danskerne slugte massevis af fysiske bøger. Men nu er fremgangstiderne forbi, og sidste år blev bogmarkedet ramt af virkeligheden, som det udtrykkes i en ny pressemeddelelse fra Danske Forlag.

Salget af fysiske bøger er nærmest styrtdykket med et markant faldt på 13 procent. En dansk forlægger taler om en alarmerende udvikling, mens Danske Forlags forperson, Lene Juul, er mindre panisk og taler om en forventelig nedgang alt taget i betragtning. Hvorfor kan du læse mere om i dagens Kristeligt Dagblad.

Macron har sympati med vrede franskmænd

Så tager vi en tur til udlandet, og først til Frankrig. Her er der en enorm vrede over den nye pensionsreform, som blev underskrevet i lørdags og skal hæve pensionsalderen fra 62 til 64 år. I går trådte præsident Emmanuel Macron frem og talte til sine landsmænd for første gang, siden reformen blev til lov.

Macron beklagede ifølge Ritzau, at reformen har skabt så meget splid og lovede at forsøge at samle landet igen de næste 100 dage. Meningsmålinger viser, at et flertal er imod den, og befolkningen har i månedsvis demonstreret, og i går fortsatte modstanden også under præsidentens tale.

Ny rapport om antisemitisme peger på særlig gruppe

Hvordan står det til med jødehadet i verden? Både op og ned. Det viser en ny undersøgelse foretaget af forskere i Israel og organisationen Anti-Defamation League. Den har indsamlet rapporter om antisemitiske fysiske hændelser på global plan.

Angreb mod ultraortokse jøder i USA er steget. Her er vi i Brooklyn, New York. Foto: Kena Betancur/AFP/Ritzau Scanpix

Det er særligt de ultraortodokse hasidiske jøder, der kendes ved deres sorte klæder og hatte, som er mål for angreb. Antallet af hændelser mod dem er steget i USA, skriver Religion News Service. I Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Canada er antallet af overfald dalet.

Rapporten afsætter også et kapitel til den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps middag i november, hvor rapperen Kanye West og den højreradikale aktivist Nick Fuentes deltog. Hvorfor det er problematisk, kan man læse mere om her.

Japan går til kamp mod høfeber

Japans premierminister, Fumio Kishida, lovede ifølge Japan Today forleden at bekæmpe en fjende, der hvert år forårsager stor økonomisk skade og irritation for landets borgere: pollen.

Japan er hjem for mange cedertræer, som særligt om foråret udsender potente skyer af pollen. Mange finder straks medicinen frem, mens nogle endda bærer mundbind og særlige briller for at klare mosten. Pollensæsonen i år beskrives som særligt slem. En af de værste i et årti. Det har fået premierministeren til at indkalde til møde om, hvordan man kan bekæmpe problemet.

Politikere er nu i gang med at se på mulige løsninger. Et bud, der er oppe at vende, er at fælde cedertræerne og erstatte dem med træer, som producerer mindre pollen.

Mange japanere lider af høfeber. Foto: Science Photo Library/Ritzau Scanpix