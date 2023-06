Højtryk sørger for tørvejr og sommerdage i denne uge

Den kommende uge byder på sol og sommertemperaturer.

Det fortæller Jesper Eriksen, der er vagthavende meteorolog på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- I dag, mandag, kommer der ikke til at være noget regn, så det bliver endnu en dag med tørvejr.

Meteorologen fortæller, at dagen i Jylland starter med skyet vejr mange steder. Skyerne forsvinder dog i dagens løb.

- Ude på den jyske vestkyst kan man dog måske lokalt være uheldig at trække nitten, så skyerne bliver hængende, siger Jesper Eriksen.

Temperaturerne mandag bliver mellem 18 og 23 grader de fleste steder i landet.

- Ude ved den jyske vestkyst er det igen en nitte. Her er det mellem 12 og 15 grader. Sådan er det, fordi Nordsøen er kølig, og vinden kommer fra en vestlig eller skiftende retning.

Ifølge DMI bliver tirsdag meget en gentagelse af mandagens vejr.

- Det er det samme vejrsystem, der styrer løjerne, siger Jesper Eriksen.

Både onsdag og torsdag bliver også mere af samme skuffe, men dog med den tilføjelse, at temperaturerne kan bliver højere.

- Det, der skal ske onsdag og torsdag, det er, at vi måske skruer en lille smule op for temperaturen, så der kan vi komme op på mellem 20 og 25 grader.

- Og en meteorologisk sommerdag er jo, når man når 25 grader, forklarer Jesper Eriksen.

Når temperaturerne op på 25 grader, bliver det dog ikke årets første sommerdag. I maj blev der nemlig målt 25 grader på Frederiksberg.

- Men mange steder har man ikke haft den første sommerdag endnu, siger Jesper Eriksen.

Det vejrsystem, der lige nu sørger for varmt og stabilt vejr over Danmark, er en højtryksryg, der har ligget stille i noget tid.

- Det er derfor, at der ikke rigtig er kommet noget nedbør. Der kan heller ikke dannes nedbørsskyer, når der ligger et højtryk over Danmark.

- Så det er simpelthen bare lufttrykket, der er højt, og derfor er vejret stabilt, siger Jesper Eriksen.

