Høreapparat kan virke mod demens, men det er omgivet af tabu

Et studie fra Syddansk Universitet viser, at brug af høreapparater hjælper folk med hørenedsættelse mod demens.

Men der er tabuer forbundet til høreapparater.

Det siger Anne Mette Kristensen, der er audiologopæd hos Høreforeningen.

- Der er stadig tabuer i samfundet omkring det med at høre dårligt og bruge høreapparat. Sat helt på spidsen florerer der endnu opfattelser a la tante Møhge, der sidder i "Matador" og bliver det højtråbende spektakel, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det kan være svært for mange at begynde at bruge høreapparat, fordi det kan ses som et tegn på, at man er ved at blive ældre, siger Anne Mette Kristensen.

Men det er vigtigt at få apparater på så hurtigt som muligt, hvis man lider af høretab. Det tager nemlig tid at vænne sig til det.

- Det er utroligt vigtigt, at man får høreapparaterne på. Vi lever jo i et kommunikationssamfund, så det er en sans, vi bruger hele tiden. Men høreapparatet har en tilvænningsperiode på to-tre måneder.

Risikoen for at udvikle demens er 20 procent højere for personer med høretab, der ikke bruger høreapparater, sammenlignet med personer med normal hørelse.

Det samme gør sig gældende for seks procent af personer med høretab, der bruger deres høreapparat.

Det er derfor vigtigt at være vidende om, hvilken positiv effekt høreapparater kan have mod demenssygdomme.

Artiklen fortsætter under annoncen

Demens kan nemlig i nogle tilfælde forebygges – men aldrig kureres.

- Der er desværre stadig lidt en generel opfattelse af demens, som en naturlig del af alderdommen. Men selv om alder er den største risikofaktor, så skyldes demens altid alvorlig sygdom i hjernen, skriver pressechef i Alzheimerforeningen, Jon Fiala Bjerre, i et mailsvar til Ritzau.

- Opfattelsen er nok medvirkende til, at man i nogle tilfælde afskriver demens som noget, der ikke kan forebygges.

Høretab kan være forbundet med skam, isolation og øget forekomst af depression.

Det er derfor vigtigt at gøre noget ved det, lyder det fra Høreforeningen.

/ritzau/