Der er en sammenhæng mellem høretab og risikoen for at udvikle demens.

Det viser et nyt studie fra Syddansk Universitet, SDU, hvor forskere har fundet ud af, at høretab øger risikoen for at blive dement.

Det skriver SDU på universitetets hjemmeside.

Studiet viser, at der er op til 13 procent højere risiko for at udvikle demens, hvis man sammenligner personer med høretab med personer uden høretab.

Den høje risiko ses især ved personer, der lider af svært høretab.

De har op til 20 procent forøget risiko for at udvikle demens, hvis man sammenligner dem med personer uden høretab.

- Høretab kan udgøre en stressfaktor for hjernen. Den her stress kan være med til at øge risikoen for demenssygdom, forklarer Jesper Hvass Schmidt, der er overlæge på Odense Universitetshospital og en af forskerne bag studiet.

- Vi ved ikke om høretabet i sig selv kan være årsag, men vi kan se en sammenhæng, hvor høretab øger risikoen for en demenssygdom.

SDU har undersøgt data fra 573.088 personer fra 2003 til 2017. Det er alle personer over 50 år fra Region Syddanmark. Ingen var demente før studiets start.

Der er også forskel på, om man bruger høreapparat eller ej.

- Vi kunne se, at risikoen for at udvikle demens var 20 procent forøget for personer, som ikke brugte høreapparat, sammenlignet med personer med normal hørelse, forklarer adjunkt Manuella Lech Cantuaria fra Klinisk Institut, Syddansk Universitet på universitetets hjemmeside.

Derfor er det en god idé at komme i gang med at bruge høreapparat. Og gerne så hurtigt som muligt.

- Hvis man starter med høreapparatbehandling tidligt nok, mens ens hjerne er rimelig frisk til at lære at bruge et høreapparat, så tror vi, at høreapparatet kan være medvirkende til at reducere den her risiko, siger Jesper Hvass Schmidt.

/ritzau/