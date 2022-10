"HØRT!": Det traditionelle vælgermøde er ved at forsvinde

Niels Flemming Hansen fra De Konservative kigger i sin kalender. De her uger er han til et væld af vælgermøder, hvor han og andre kandidater kan trykteste hinandens argumenter og blive set an af vælgerne, før det store kryds skal sættes den 1. november. Men blandt alle de arrangementer, den sydjyske kandidat skal til, er der lige nu kun ét, som man vil kunne karakterisere som et helt traditionelt vælgermøde.

"Her. Jeg har et vælgermøde, hvor det er en lokal Venstre-formand, der har inviteret til en debat i et forsamlingshus. Det tror jeg, er det mest klassiske vælgermøde, jeg har i min kalender. For ellers var det 3F, der havde arrangeret et i går aftes. I dag er det EDI, energiselskabet, der har en debat om energikrisen. Og i slutningen af ugen skal jeg ud til en debat på Campus Vejle," siger den konservative politiker, der dermed bekræfter en tendens: