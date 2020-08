Høje smittetal rykker besøg på plejehjem udendørs i Aarhus

Et stigende antal smittede med coronavirus i Aarhus får kommunen til at indføre nye restriktioner.

Efter stigende smittetal i Aarhus Kommune i weekenden bliver der indført restriktioner på plejehjem og sociale institutioner i kommunen.

Det oplyser stadsdirektør i Aarhus Kommune Niels Højberg til Jyllands-Posten.

Det betyder, at alle besøg fremover skal foregå udendørs. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om særlige tilfælde eller kritisk sygdom.

Derudover skal alle medarbejdere i kommunen testes for coronavirus hver 14. dag.

Restriktionerne indføres, fordi kommunen har ramt den nationalt fastsatte grænse for 20 nye smittede for hver 100.000 indbyggere den seneste uge.

Når smittetallet igen når under det niveau, vil besøgsrestriktionerne blive ophævet.

Over weekenden blev 50 personer testet positive for coronavirus i Aarhus Kommune. Det var omkring en fjerdedel af de 207, der blev registreret smittede på landsplan over weekenden.

Fra mandag til tirsdag er yderligere 27 personer blevet konstateret smittede i Aarhus Kommune, viser tal fra Statens Serum Institut. I alt 77 personer er i den periode testet positive på landsplan.

Stadsdirektøren fortæller til Jyllands-Posten, at kommunen er bekymrede over udviklingen i Aarhus Kommune.

- Det er bekymrende, at smitten stiger så meget. Derfor handler vi med det samme, siger Niels Højberg til avisen.

- Vi er måske kommet til et sted, hvor vi alle sammen ikke mener, at vi behøver at snakke om corona hver dag. Men det skal vi igen.

Tirsdag har samtlige kommunaldirektører i Aarhus holdt møde om situationen i kommunen.

Ved mødet deltog også beredskabschefen i Østjyllands Brandvæsen og en medarbejder for Styrelsen for Patientsikkerhed.

/ritzau/