Andel af nye coronatilfælde er det højeste i to uger

902 personer er det seneste døgn smittet med corona. Andelen af smittede er den højeste i to uger.

Det seneste døgn er der registreret 902 coronatilfælde i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Smittetilfældene er fundet blandt 214.601 PCR-prøver, og andelen af smittede - den såkaldte positivprocent - ligger derved på 0,42 procent.

Det er den højeste andel i to uger. Med til historien hører, at det er svært at sammenligne positivprocenten et par uger tilbage.

Det skyldes, at langt flere bliver testet nu, efter at der kræves et negativt testsvar for blandt andet at kunne tage til frisøren, gå på restaurant eller bar.

Ikke desto mindre viser smittetallene ifølge lektor i matematisk epidemiologi Viggo Andreasen, Roskilde Universitet, en stigning.

Det gælder både antallet af bekræftede tilfælde, positivprocenten og det såkaldte testkorrigerede incidenstal.

Det er en beregning, hvor der forsøges at tage højde for, hvor mange test der er blevet foretaget.

- Der er en stigning. Men vi har set, at tallene svinger ret meget fra dag til dag, så det er for tidligt for alvor at sige, at vi ser en ny tendens.

- Men stigningen falder meget godt sammen med, hvornår vi ville forvente at se den på grund af den genåbning, der skete efter påske.

- Så der er noget, der tyder på, at vi faktisk har fået startet epidemien lidt, lyder det fra Viggo Andreasen.

181 personer var søndag morgen indlagt med coronavirus på landets hospitaler. Det er otte flere end lørdag.

Antallet stiger altså en smule, efter at det lørdag nåede det laveste niveau i knap et halvt år.

Det ses ofte, at det samlede antal af indlagte stiger i weekenden, da der ikke udskrives så mange patienter som normalt.

Det skyldes, at der ikke er lige så meget personale ude i kommunerne til at tage imod dem i weekenden.

35 af de indlagte personer ligger på intensivafdeling, hvilket er 5 færre end lørdag. 24 er tilkoblet en respirator - 6 færre end lørdag.

Der er det seneste døgn registreret tre dødsfald med coronavirus.

Der er det seneste døgn foretaget 85.488 lyntest. De positive tilfælde fra lyntest indgår grundet usikkerhed om testsvarene ikke i statistikken over smittetilfælde.

Siden den seneste opgørelse har yderligere 18.790 personer fået første stik med en coronavaccine. 2752 personer har fået andet og sidste stik.

Det betyder, at 1.058.610 personer - eller 18,1 procent af befolkningen - har fået mindst ét vaccinestik. Af dem har omkring 500.000 fået begge stik.

/ritzau/