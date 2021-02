To højesteretsdommere udtræder af rigsret grundet inhabilitet

Grundet inhabilitet i sagen mod Støjberg udtræder to dommere. Det betyder, at også to folkevalgte udtræder.

To højesteretsdommere udtræder af Rigsretten på grund af inhabilitet i den kommende sag mod tidligere udlændingeminister Inger Støjberg, der har forladt Venstre.

Det indebærer, at også to folketingsvalgte udtræder, idet der skal være en lige fordeling af juridisk valgte og politisk valgte.

Det fremgår af en kendelse, som Rigsretten har afsagt fredag.

Højesteretsdommer Vibeke Rønne har oplyst, at hun har et nært venskabsforhold til advokat Anne Birgitte Gammeljord, der er valgt af Folketinget som en af sagens anklagere.

Højesteretsdommer Hanne Schmidt har oplyst, at hun har et nært venskabsforhold til Lykke Sørensen, der var afdelingschef i Udlændingeministeriet i 2016, da sagen opstod.

Det betyder, at Mette Vestergaard Huss og Leif Donbæk Thomsen udtræder som folketingsvalgte dommere.

Hun var et centralt vidne under afhøringen i Instrukskommissionen, der blev nedsat for at gennemgå sagen, som førte til, at der blev rejst en rigsretssag. Den begynder til september, og der ventes dom inden årets udløb.

Sagen omhandler ulovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig. Det fandt sted, da Inger Støjberg var minister. Hun har siden forladt Venstre, da et flertal af partiet stemte for en rigsretssag.

/ritzau/