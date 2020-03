Højskolelivet fortsætter online på trods af coronavirus

Højskolerne er lukket for at undgå smittespredning, men på Testrup Højskole går både den sociale og den faglige del af hverdagen videre på nettet

Alle mærker nu for alvor, at Danmark på mange punkter er lukket ned som følge af coronavirussens udbredelse. Det gælder også de danske højskoler, hvor eleverne har været nødt til at tage hjem af frygt for smittespredning.

Men det behøver ikke nødvendigvis at betyde enden for højskolelivet. På Testrup Højskole nær Aarhus har man ikke ladet sig slå ud af de ændrede forhold, som epidemien har budt på.

Her har man på initiativ fra lærerne besluttet sig for at fortsætte højskolerutinen ved at livestreame virtuelle morgensamlinger hver dag for at give eleverne et fælles samlingspunkt - altså sende dem over nettet, så alle kan følge med hjemme fra deres egen computer. Derudover planlægger lærerne også at videreføre undervisningen i så vidt omfang som muligt fremover.

”Vi lever i en tidsalder, som er højteknologisk, og det giver os nogle nye muligheder, som vi har valgt at benytte os af,” forklarer forstander på Testrup Højskole, Simon Axø.

Den første morgensamling blev holdt mandag morgen på en lidt alternativ måde, da forstander Simon Axø talte om angst og frygt på P1, hvor eleverne blev opfordret til at lytte med. Hvordan morgensamlingerne helt præcist kommer til at blive afviklet fremover, er endnu ikke fastlagt, men den præcise form har måske i virkeligheden ikke den store betydning, forklarer Simon Axø.

”Det er lidt underordnet, hvad det egentligt består i. Det vigtige er, at man er sammen om at fastholde en interesse for noget, der ikke nødvendigvis omhandler coronavirussen. Som højskole fortsætter vi jo ikke undervisningen med henblik på en eksamen. Vi gør det af interesse og lyst.”

Ud over at undervisningen fortsætter på nettet, har eleverne også selv spontant bidraget til, at højskolelivet i et eller andet omfang kan fortsætte. Flere af eleverne videochatter hver dag med deres husgrupper, andre har startet en bogklub, og så er nogle gået i gang med at se Matador sammen på nettet, hvor de løbende diskuterer, hvad der sker fra afsnit til afsnit.

En af Matador-seerne er Ida Lerhmann Lykkegaard, der er elev på Testrup Højskole. For hende betyder det meget, at fællesskabet opretholdes, selvom der ikke længere er mulighed for at være fysisk til stede på højskolen. Ida Lerhmann Lykkegaard sætter stor pris på, at undervisningen fortsætter, men hun værdsætter også særligt, at det sociale sammenhold kan leve videre.

”Det er rart at blive bekræftet i, at man stadig er der for hinanden. Hvis man ikke var i kontakt med hinanden og ikke lige kunne tjekke ind og høre, hvordan andre gik og havde det, så ville det ikke være det samme. Alle de der små ting, der viser, at man tænker på hinanden, det betyder meget,” siger hun.