Hold en pengedate og undgå skænderier

Det kan give knas i parforholdet, hvis man har forskellige pengevaner og prioriteringer. Derfor er det en god idé at holde månedlige pengedates.

Det lyder måske ikke så romantisk at sætte sig i stearinlysets skær for at tale om opsparing, budget og forbrugsvaner.

Men ikke desto mindre kan det være en god idé at holde en månedlig pengedate, siger specialrådgiver i finansielt forbrug ved Penge- og Pensionspanelet Morten Holm Steinvig.

- Økonomi kan være en kilde til små og store konflikter, som kan medføre, at et parforhold bliver slidt i stykker, siger han.