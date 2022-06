Holger K. Nielsen udpeget til at sikre Danmark vigtig plads i FN

Tidligere udenrigsminister og formand for SF Holger K. Nielsen bliver særlig repræsentant for Danmark vedrørende valget til FN's Sikkerhedsråd.

Det bekræfter både Holger K. Nielsen og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) over for Politiken.

Han overtager jobbet fra tidligere udenrigsminister og Venstre-næstformand Kristian Jensen, der i marts meddelte sin afgang for at blive administrerende direktør for energiorganisationen Green Power Denmark.

Holger K. Nielsen stoppede ellers i dansk politik efter valget i 2019. Men nu er han fra 1. august tilbage, når han skal forsøge at sikre, at Danmark får en plads i FN's Sikkerhedsråd i 2025-2026.

- For mig har FN altid været en hjørnesten i dansk udenrigspolitik, og det er kolossalt vigtigt, at Danmark får en plads i Sikkerhedsrådet, siger Holger K. Nielsen til Politiken.

I Udenrigsministeriet lyder det fra Jeppe Kofod til avisen:

- Holger har den rette politiske profil, erfaring og ekspertise, der skal til for at skabe opmærksomhed om det danske kandidatur, særligt i de lande hvor vi ikke har en dansk ambassade, og jeg er overbevist om, at vi med Holger som særlig repræsentant kan føre en aktiv, overbevisende og inkluderende dansk kampagne.

Kort inden Kristian Jensen i marts 2021 blev udpeget som særlig repræsentant ændrede regeringen en bekendtgørelse, så det blev muligt i særlige tilfælde at udpege politikere til diplomatstillinger uden stillingsopslag.

Det vakte en del kritik fra blandt andet faglige organisationer som Djøf og DM, der tidligere hed Dansk Magisterforening.

Kritikken gik på, at politikere, der er vant til at ytre holdninger, kan få svært ved at skulle begå sig som diplomater blandt mennesker, som de måske selv har kritiseret hårdt.

Ved udnævnelsen af Kristian Jensen sagde Jeppe Kofod til kritikken, at Danmark har en "sindssygt dygtig udenrigstjeneste, dygtige diplomater, der knokler dag ud og dag ind for Danmark i hele verden".

- Og så har vi også politikere, som har erfaring og netværk, der gør, at når vi skal lave en stor kampagne som den, vi går ind i nu til sikkerhedsrådet, så skal vi trække på sådan nogle gode kræfter.

Holger K. Nielsen var formand for SF fra 1991 til 2005. I Helle Thorning-Schmidts regering var han fra 2012 til 2014 først udenrigsminister og siden skatteminister.

