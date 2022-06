Holger K. Nielsen: Uffe var skarp og vittig, men aldrig ondskabsfuld

Uffe Ellemann-Jensen var en stor politiker og et storsindet menneske, siger de, der kendte ham. Kristeligt Dagblad har spurgt både partifæller og politiske modstandere

Holger K. Nielsen, formand for Socialistisk Folkeparti 1991-2005, tidl. udenrigs- og skatteminister.

Hvad vil du huske Uffe Ellemann-Jensen for som politiker?

Han var en af de helt store politikere i efterkrigstiden, og især hans internationale engagement var kolossalt. Han var helt i front, hvad angik anerkendelse af de baltiske lande efter murens fald, og han fik en status i Baltikum, som var kolossal. Man siger, at Uffe på et tidspunkt blev et populært navn til nyfødte drenge i de baltiske lande. Han var en formidabel debattør. Han og jeg tog rundt i landet sammen og debatterede i 1992, hvor der var folkeafstemning om Maastricht-traktaten, og også i årene efter. Han var en skarp og vittig debattør, men aldrig ondskabsfuld. Han var ordentlig hele vejen igennem.

Hvad kendte du ham for som menneske?

Artiklen fortsætter under annoncen

Han var et meget generøst menneske. Han var udenrigsminister og Venstre-formand og en stor kanon dengang i 1992. Jeg var ny formand for SF og ikke særlig kendt. Men han gav mig plads, selvom han var superstjernen. Han tromlede aldrig. Jeg fik en kolossal respekt for ham også som menneske.

Hvilket personligt minde om ham vil du dele her?

Han morede sig på et tidspunkt med at kalde mig "hobbitten". Jeg spurgte aldrig hvorfor. Men til det kunne jeg replicere, at det jo er hobbitter, som redder verden.