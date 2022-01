Holocaust-undervisning skal gøres obligatorisk i skole og gymnasie

Den nazistiske masseudryddelse af jøder under Anden Verdenskrig, holocaust, skal være en obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen og på gymnasiet ifølge regeringen.

Som et led i en handlingsplan imod anti-semitisme vil regeringen øge børn og unges kendskab til holocaust. Derfor skal det være en urokkelig del af undervisningen i historie.

Den samlede handlingsplan bliver lagt frem tirsdag morgen på et pressemøde. Det sker klokken 8.30. Her vil planen blive præsenteret af justitsminister Nick Hækkerup (S) og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Planen vil også indeholde andre elementer end ændringer i undervisningen.

Rent teknisk vil regeringen ændre i folkeskolens historiekanon. Her er der allerede et punkt om Augustoprøret og Jødeaktionen af den nazistiske besættelsesmagt i Danmark.

Jødeaktionen er en betegnelse for, at den tyske besættelsesmagt mellem 1. og 2. oktober i 1943 iværksatte en operation for at pågribe alle jøder i Danmark.

Det blev skæbnen for nogle hundrede jøder i Danmark. At det ikke blev flere, skyldes at flere tusinde jøder blev hjulpet ud af Danmark og til Sverige, der ikke var besat.

Dette punkt i historiekanonen vil blive udvidet til også at omfatte hele holocaust. Når en historisk begivenhed er på folkeskolens historiekanon, skal der undervises i det. Kanonen består lige nu af 29 begivenheder.

For gymnasierne ændrer man blot i lærerplanerne i historie.

På skole-området indeholder regeringens plan også et element om at klæde lærerne bedre på.

Her skal et arbejde lavet af Professionshøjskolen Absalon og National Center for Forebyggelse af Ekstremisme føres ud til lærerne.

Dermed skal de blive bedre til at undervise i metoder, der forebygger polarisering og eksklusion i skolen.

