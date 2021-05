Hope-projektets resultater

* Bekymringen er på det laveste niveau for hele perioden. Optimismen har været stigende de seneste måneder og er nu på det højeste niveau siden juli 2020.

* Siden januar er der sket markante fald i bekymringerne for hospitalernes kapacitet, for mulighed for at hjælpe udsatte samt for sig selv og sin familie.

* Borgernes bekymring handler primært om landets økonomi.

* Der er fortsat stor opbakning til mulige tiltag for at stoppe smittespredning. Der er særligt opbakning til aflysning af offentlige begivenheder, aflysning af private arrangementer med over 100 gæster samt restriktioner på indrejse fra specifikke regioner.

* Derudover er der også stor opbakning til brug af mundbind, nedlukning af arbejdspladser samt nedlukninger af skoler og universiteter som mulige tiltag for at begrænse smittespredning.

* Opbakningen til regeringens håndtering af corona har været stabil de seneste måneder. Cirka 70 procent er helt enige eller delvist enige i, at regeringen har ført den nødvendige politik.

Kilde: Rapporten "Danskernes adfærd og holdninger til coronaepidemien" fra Hope-projektet.

/ritzau/