Hormonfri medicin mod hedeture på vej til danske apoteker

En ny hormonfri medicin til kvinder i overgangsalderen ventes at komme på det danske marked i slutningen af januar.

Det skriver DR.

Midlet, der hedder Veoza, skal afhjælpe de hedeture, som nogle kvinder rammes af, mens de er i overgangsalderen.

Hedeturene hænger sammen med, at kvindens naturlige produktion af kønshormonet østrogen falder, når hun kommer i overgangsalderen.

Traditionelt har behandlingen derfor bestået i at give et tilskud af østrogen.

Men for en del kvinder er behandlingen uegnet. Det er blandt andet de kvinder, der er ramt af brystkræft.

Samtidig kan hormonerne give en øget risiko for blodpropper.

Det nye præparat, som medicinalfirmaet Astellas Pharma står bag, indeholder ikke kønshormoner. I stedet virker det ved at blokere receptorer i det center i hjernen, der regulerer kropstemperaturen.

Veoza bliver det første præparat af sin slags på det danske marked.

Hedeturene, som Veoza skal afhjælpe, er blandt de mest almindelige symptomer på overgangsalder.

For omkring halvdelen af kvinder er de så omfattende, at det kan kræve behandling, vurderer Ellen Løkkegaard, der er professor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet.

Men langt færre modtager faktisk behandling, og midlet har derfor potentiale til at hjælpe mange, siger hun til DR.

- Jeg forventer ikke noget vidundermiddel. Det er der ingen medicin, der er, men nu har vi forhåbentligt et nyt middel i værktøjskassen, når vi skal hjælpe kvinder igennem overgangsalderen, siger Ellen Løkkegaard.

Veoza er for nylig blevet godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur.

Det står endnu ikke klart, hvad midlet kommer til at koste i Danmark. Det vil desuden være nødvendigt at få en recept, skriver DR.

Overgangsalderen er perioden op til, at en kvinde får sin sidste menstruation.

Foruden hedeture er de mest almindelige symptomer uregelmæssige blødninger og en tendens til at svede mere.

De fleste kvinder kommer i overgangsalder, når de er mellem 45 og 55 år gamle.

