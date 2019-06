Hospital i Viborg skifter vandrør efter fund af bakterier

På seks af etagerne på Regionshospitalet Viborg skal vandrørene skiftes efter fund af legionella-bakterier.

På Regionshospitalet i Viborg har man konstateret et meget højt niveau af bakterien legionella i nogle af hospitalets vandrør. Rørene skal derfor skiftes. Det oplyser hospitalet til Viborg Folkeblad.

Legionella-bakterier kan give legionærsyge. Det er en potentiel livsfarlig lungesygdom. Den trives i stillestående vand mellem 20 og 50 grader. Derfor findes bakterien i alle vandrørssystemer - også i private boliger.

På hospitalet i Viborg håndterer man bakterien ved at skylle rørene med 60 grader varmt vand jævnligt, skriver Viborg Folkeblad.

Men i nogle af de gamle rør har der ifølge avisen dannet sig nogle belægninger på indersiden, der gør det muligt for bakterien at overleve det varme vand.

Den vandprøve, der har vakt opsigt, er fra 13. marts. Her viste den et sted mellem 50.000 og 120.000 af det, der hedder cfu per liter. Det er et udtryk for kolonidannende bakterieenheder.

Statens Serum Institut angiver et niveau på under 1000 cfu som "lavt". Overstiger det 10.000 cfu er det "forholdsvis højt" ifølge instituttet. Bevæger det sig over 100.000 er det "meget højt".

Det kræver i så fald handling, og det har hospitalet taget. En rørudskiftning er ved at blive godkendt i regionsrådet.

Forslaget dækker over at skifte rørene på den etage, hvor prøven 13. marts er taget. Men også fem andre etager, der ligeledes har gamle rør.

Prisen for udskiftningen bliver 5,5 millioner kroner. Det er blevet godkendt enstemmigt i regionsrådets forretningsudvalg tirsdag. Det skal 26. juni godkendes af hele regionsrådet.

Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen oplyser til Viborg Folkeblad, at hospitalet ikke er bekendt med, at nogen er blevet syge som følge af bakterien.

/ritzau/