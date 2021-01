Hospital tilbyder ældre coronasmittede forebyggende behandling

Hvidovre Hospital undersøger, om det kan mindske smittedes risiko for indlæggelse at få tre doser Remdesivir.

Hvis du netop er bekræftet smittet med coronavirus og er over 60 år, kronisk syg eller svært overvægtig, så kan du måske blive tilbudt forebyggende behandling.

Hvidovre Hospital er det første uden for USA, som vil give tre doser af lægemidlet Remdesivir til coronasmittede personer, som er i særlig risiko for at få et alvorligt forløb med covid-19.

Det fortæller Thomas Benfield, der er overlæge og professor ved Hvidovre Hospital.

- Vi undersøger sammen med hospitaler over hele verden, om det at give Remdesivir i virkeligheden kan forebygge, at de bliver så syge, at de skal indlægges, siger han.

I alt er omkring 50 hospitaler verden over med i projektet, fortæller professoren. Størstedelen er i USA, der allerede i december begyndte at give lægemidlet forebyggende til visse grupper.

/ritzau/