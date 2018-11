Hospitaler får flere påbud for tidspres og stor arbejdsmængde

I år har Arbejdstilsynet givet langt flere påbud for stor arbejdsmængde og tidspres til hospitaler end i 2017.

2018 har indtil november budt på 34 påbud for det psykiske arbejdsmiljø til landets hospitaler. Heraf er 19 påbud givet for stor arbejdsmængde og tidspres.

Det viser tal fra Arbejdstilsynet, som avisen Danmark har fået aktindsigt i.

Til sammenligning gav Arbejdstilsynet otte påbud for stor arbejdsmængde i hele 2017. I hele 2016 gav det 13 påbud for stor arbejdsmængde og tidspres til landets hospitaler.

Tallene kommer frem, netop som Lægeforeningen har slået alarm i avisen Danmark over presset på personalet på hospitalerne.

Lægerne frygter, at patienterne lider under, at personalet løber stærkt.

Hos Overlægeforeningen er formand Lisbeth Lintz ikke overrasket over, at størstedelen af de påbud, der er givet til hospitalerne for psykisk arbejdsmiljø i år, skyldes stor arbejdsmængde og tidspres.

- Det er fuldstændig i overensstemmelse med de oplevelser, vi har ude på hospitalerne rundt omkring i Danmark.

- Det er et stort og tiltagende problem for alle faggrupper på landets hospitaler. I tallene fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, kan vi også se, at læger er den gruppe, der er hårdest ramt af stress.

- Konsekvensen er, at vi oplever, at personalet ikke har tid til at give patienterne den behandling, de har brug for, siger hun til avisen Danmark.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) lagde på et samråd i Folketinget tirsdag vægt på, at produktionskravet for sygehusene er endelig afskaffet med Økonomiaftalen for 2019, og at der med aftalen tilføres en milliard kroner til det regionale sundhedsvæsen.

- Det betyder, at økonomien i sundhedsvæsenet i 2019 er løftet med 5,5 milliarder mere end i 2015, da vi overtog regeringskontorerne.

- Det er vel at mærke inden de forhandlinger om finansloven, der pågår lige nu, hvor der er lagt op til yderligere løft, sagde hun under samrådet.

De meldinger blev dog kritiseret af flere politikere, blandt andre Astrid Krag fra Socialdemokratiet, skriver avisen Danmark.

/ritzau/