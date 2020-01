Hostende biler giver Falck en af årets travleste dage

Biler med startproblemer efter jul og nytår betyder, at Falck har 50 procent mere at lave end normalt.

Den første hverdag i 2020 bliver en af årets travleste hos Falck, fordi mange biler har brug for lidt hjælp til at komme ud af startblokken i det nye år.

Sidste år oplevede Falck en stigning i aktivitet på 50 procent i forhold til en normal dag på første hverdag efter nytår.

- Folk bliver som regel overraskede, når jeg fortæller, hvor vanvittig travlt, det normalt er lige efter nytår. Det er jo ikke fordi, der er flere biler på vejene end normalt siger Gert Elgaard Larsen.

Travlheden skyldes især, at rigtig mange biler ikke har været ude at køre hen over jul og nytår og har startproblemer.

Det kan for eksempel være familier, der har to biler, som måske har brugt den ene i juleferien.

Eller det kan være erhvervsbiler, som har stået stille, fordi de ansatte ikke har været på job.

Falck har især travlt med starthjælp og at køre biler på værksted. Travlheden overgås kun på dage med sne og kraftig frost.

De dage giver rigtig meget ekstra aktivitet hos Falck, fortæller Gert Elgaard Larsen.

Falck kan glæde sig over, at vejrudsigten torsdag ikke byder på sne og frost, hvilket ellers ville skabe mere travlhed.

Ifølge DMI er der torsdag udsigt til temperaturer mellem tre og otte grader.

/ritzau/