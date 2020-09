Hotelkæde må rykke fester for fjerde gang efter nyt coronatiltag

Scandic-direktør er dybt bekymret over udvidet forsamlingsforbud, for både gæster og branche rammes hårdt.

Det er hård kost for de mennesker, der bliver ramt af det skærpede forsamlingsforbud på over 50 personer, som fredag er blevet udvidet til også at omfatte private fester.

Det mener Søren Faerber, som er administrerende direktør i Danmark for hotelkæden Scandic.

- Det kommer med et helt ekstremt kort varsel, så mange har fået travlt rundt omkring med at rykke eller aflyse fester.

- Det rammer desuden en branche, der er helt i knæ, for nu kommer der endnu engang masser af aflysninger.

Myndighederne meddelte fredag, at de nationale coronarestriktioner forlænges til og med 18. oktober.

Det gælder blandt andet forsamlingsforbuddet på over 50 personer, som nu også kommer til at omfatte private arrangementer som fødselsdage og bryllupper på eksempelvis hoteller og restauranter.

Det træder i kraft allerede lørdag klokken 12.

Søren Faerber siger, at det udvidede forbud rammer arrangementer på kædens hoteller i denne weekend, men også især i weekenden op til efterårsferien i uge 42.

Der er blandt andet gæster, som står overfor at rykke deres bryllup for fjerde gang, fortæller han.

- Mange af festerne lå i foråret og er blevet rykket flere gange. Nogle har endda opgivet at holde deres livs fest, så det er hård kost for de mennesker, og det er noget, som branchen umuligt kan navigere efter, siger Søren Faerber.

Han savner mere rettidig information samt en mere langsigtet plan, for han er bekymret for, om oplevelsesbranchen kan rejse sig igen.

I februar havde Scandic omkring 2000 medarbejdere i Danmark. Nu er antallet nede på 1000 som følge af coronakrisen.

Ifølge Søren Faerber er nogle kunder gået i gang med at barbere gæstelisterne til under 50 personer, mens andre enten aflyser eller rykker deres arrangementer.

Også Horesta, som er brancheforeningen for hoteller og restauranter, kritiserer det korte varsel i en pressemeddelelse.

/ritzau/