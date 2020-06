Hoteller vil af med seksdages-regel

Brancheorganisationen mener, at der skal lempes yderligere på reglerne for turister for at hjælpe erhvervene.

Åbningen for overnattende turister i København og Frederiksberg er et skridt i den rigtige retning.

Det siger Katia Østergaard, administrerende direktør i Horesta, til Ritzau.

- Men det får ikke afgørende betydning, så længe vi har en regel om, at der også skal bookes seks dage, og så længe grænserne er lukkede med få undtagelser.

Derfor ser hun gerne, at grænserne åbnes, og at kravet om mindst seks sammenhængende overnatninger for at komme ind i Danmark bliver ophævet.

- Det koster tusindvis af arbejdspladser. Ikke alene i hovedstaden, men i hele landet,

- Og det virker meget ude af proportioner, når man kigger på de konsekvenser, det har, siger Katia Østergaard.

Fra 15. juni må turister fra Island, Norge og Tyskland overnatte i København og Frederiksberg Kommune.

