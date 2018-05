Hovedpunkter fra Alternativets landsmøde

* Alternativets politiske leder Uffe Elbæk præsenterede op til landsmødet visionsoplægget "Det næste Danmark".

* Oplægget indeholder i alt 38 idéer. Blandt de mest omtalte er, at borgere og virksomheder i mindre grad skal kunne eje den jord deres bygninger står på.

* Uffe Elbæk lægger også op til, at Danmark skal tage flere flygtninge og mere end fordoble udviklingsbistanden.

* Uffe Elbæk fik på landsmødet kritik af flere medlemmer for, at han selv har udviklet visionsoplægget uden medlemsinddragelse.

* Alternativet valgte på landsmødet ny forperson for hovedbestyrelsen. Det blev Michael Jellesmark, som lover at kæmpe mod topstyring og for medlemsinddragelse.

/ritzau/