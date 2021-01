Hovedpunkter i aftalen om minkkompensation

* Minkavlerne modtager en erstatning for de mink, der er slået ned i 2020, men som ikke blev pelset og derfor ikke kan sælges.

* Minkavlerne modtager erstatning for tabt fremtidig indtjening i 2022-2030.

* Den forventede restværdi at minkavlernes uudnyttede ting (eksempelvis stalde og bure, red.) erstattes.

* Følgeerhverv som fodercentraler, pelserier eller minkauktionshuse, der er afhængige af minkavl, kan også få erstatning, hvis over halvdelen af omsætningen er baseret på dansk minkavl.

* Udbetalingen af den såkaldte tempobonus, som regeringen lavede for at få minkavlerne til at aflive deres mink hurtigt, ventes at blive udbetalt i februar.

* Aftalen indeholder en dvaleordning, så avlere kan genoptage erhvervet, når forbuddet om hold af mink udløber næste år.

Kilder: Finansministeriet, Erhvervsministeriet og Jakob Ellemann-Jensen (V).

/ritzau/