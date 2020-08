Hovedpunkter i regeringens bud på finanslov

* Regeringen vil afsætte 9,2 milliarder kroner til yderligere økonomiske tiltag på grund af coronakrisen.

Pengene omtaler Nicolai Wammen som "krigskassen", der skal få Danmark igennem næste del af coronakrisen.

* Regeringen afsætter desuden midler til sine centrale udspil.

Det vil blandt andet sige en flerårig aftale om politiet, der skal sikre flere betjente, en ret til tidligere pension og styrket klimaindsats.

* Der er derudover afsat en reserve til forhandlingerne på 1,5 milliarder kroner. De penge kan støttepartierne få indflydelse på fordelingen af.

Reserven er noget mindre end sidste år, hvor den lød på 2,1 milliarder kroner.

* Regeringen vil dog også forsøge at få indflydelse på reserven. Ifølge udspillet prioriterer regeringen nogle af midlerne til det fælles ønske i rød blok om at sløjfe besparelser på DR fra 2022.

* Regeringen betaler først og fremmest regningen for krigskassen og finansloven ved at tillade et milliardstort underskud på de offentlige finanser næste år.

* Regeringen budgetterer med et underskud på 0,5 procent af bnp, bruttonationalproduktet. Dermed går regeringen lige til kanten af det tilladte.

/ritzau/