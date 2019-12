Huawei-chef: Vi vil hellere dreje nøglen om end spionere

Nordisk chef i Huawei siger efter Færøerne-sag, at firmaet ikke adlyder ordrer fra nogen landes myndigheder.

Huawei vil hellere lukke firmaet end adlyde ordrer om at spionere eller sabotere 5G-netværk. Og så er det ligegyldigt, om ordrerne kommer fra kinesiske eller andre landes myndigheder.

Det siger Kenneth Fredriksen, der er Huaweis nordiske direktør, i et interview med DR.

- Vi kan slet ikke gå ind og lave den slags ændringer i et netværk. Og vi kommer aldrig til at gøre det på baggrund af ordrer fra nogle myndigheder, siger han til mediet.

Reaktionen kommer, efter at en samtale på en lækket lydfil i sidste uge kom frem.

Her orienterer departementschef Herálvur Joensen den færøske miljø- og erhvervsminister, Helgi Abrahamsen, om et møde mellem Landsstyret og den kinesiske ambassadør i Danmark, Feng Tie.

Departementschefen havde forstået samtalen mellem den færøske lagmand og ambassadøren sådan, at det ville få konsekvenser for Færøerne, hvis ikke det færøske teleselskab Færoya Tele valgte Huawei som leverandør af dets 5G-netværk.

- Jeg forstod det sådan, at da den kinesiske ambassadør opsummerede, så havde han sagt, at hvis det ikke bliver det her, så bliver der heller ingen handelsaftale, sagde departementschefen ifølge Berlingske.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, sagde i den forbindelse, at den lækkede lydfil var et klart bevis på, at den kinesiske stat og selskabet Huawei er meget tæt forbundet.

Den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, har i den færøske avis Sosialurin advaret mod, at det kinesiske selskab vil kunne spionere eller lukke for det færøske 5G-netværk, såfremt Kinas kommunistparti bad om det.

Men det er ganske enkelt umuligt, oplyser den nordiske direktør Kenneth Fredriksen.

- Vi har ikke adgang til nettene. Vi leverer udstyr, som vores kunder drifter og vedligeholder. Det er ikke os, som håndterer vores kunders netværk, siger han til DR.

Han opfordrer kunder til at træffe deres beslutninger baseret på tekniske og kommercielle vurderinger. Der skal ikke være nogen politisk indblanding, mener han.

