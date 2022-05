Huawei-talsperson er ny kritiker efter nyt afsnit af DR-serie

Repræsentant for Huawei kalder det "utrolig dårlig dømmekraft", at DR fortsat udgiver kritiseret program.

Efter flere dages heftig kritik har DR onsdag eftermiddag offentliggjort et fjerde afsnit af programserien "Ellen Imellem".

Her medvirker Xukun Ji, der er repræsentant for den kinesiske techvirksomhed Huawei.

Hun bliver udspurgt om overvågning og tæt samarbejde med det kinesiske styre af journalist Ellen Kirstine Jensen. Men det er i virkeligheden politikeren Thomas Rohden, som er formand for Dansk Kina-Kritisk Selskab, der gennem en øresnegl stiller spørgsmålene.

Og ligesom andre medvirkende føler Xukun Ji sig ført bag lyset af DR.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg vil ikke forholde mig til selve indholdet, for jeg anerkender stadig ikke præmissen for "interviewet", som jeg er blevet lokket til på et falsk grundlag.

- Men jeg kan sige, at jeg nu har set indslaget et par gange, og det er stadig ikke lykkedes mig at finde hverken de morsomme eller satiriske elementer, som skulle kunne begrunde DR's stædige holden fast i programmet, skriver hun i en sms til Ritzau onsdag aften.

Først 17. maj blev hun oplyst om, hvem der faktisk stillede spørgsmålene, forklarer hun.

Hun sagde ja til at medvirke i et journalistisk interview med satiriske elementer - ikke et satireprogram. Var hun blevet inviteret til at deltage i et satireprogram, havde hun sagt nej, sagde hun tidligere til Politiken.

- Samtidig synes jeg, at det er dybt problematisk, at DR - som public service-fortrop - lægger tilrettelæggelse af programmet i hænderne på en politiker og lader ham tale gennem en journalistdukke, skriver hun til Ritzau onsdag aften.

- Det er utrolig dårlig dømmekraft af ledelsen at lade det ske, lyder det videre.

I programmet bliver blandt andet forskere og politikere interviewet af en person med en bestemt holdning, der stiller spørgsmålene i øresneglen på værten. Derfor tror de, at de bliver interviewet af journalisten.

Det har fået andre medvirkende og også flere danske forskere til at stemple ind i debatten og kritisere DR kraftigt.

Det gælder eksempelvis astrofysiker Anja C. Andersen, som medvirker i det første afsnit, og ernæringsekspert Morten Elsøe, der medvirker i det tredje afsnit.

Også Peter C. Kjærgaard, som forsker i evolution og er direktør ved Statens Naturhistoriske Museum, har udtrykt kritik. Hans afsnit er endnu ikke udkommet.

Fagforeningen DM er i gang med at udarbejde en "større" klage til Pressenævnet. Det oplyser DM til Politiken.

Henrik Bo Nielsen, direktør for kultur, børn og unge i DR, fastholdt tirsdag, at programmet er inden for skiven.

Afsnittet med Huawei, som er nummer fire i rækken, skulle oprindeligt have været udgivet onsdag morgen, men det blev ændret til 1. juni. Det endte dog med at udkomme onsdag eftermiddag klokken 17.

/ritzau/