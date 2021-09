Hummelgaard efter øremærket barsel: Vi må få det bedste ud af det

Regeringen er grundlæggende imod at skulle lovgive om barsel. Men et EU-direktiv kræver det, og derfor vil beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) sørge for, at der bliver lavet en aftale, som giver mest mulig frihed til familierne.

Det fortalte han fredag efter det første møde i forhandlingerne om fremtidens barselssystem.

- I regeringen har vi det synspunkt, at vi må forsøge at få det bedste ud af det og gøre det på en måde, som rummer mest mulig fleksibilitet for de enkelte familier, siger han.

Hummelgaard understreger, at det aldrig har været regeringens kop te at få "trukket noget ned over hovedet fra EU's side".

Artiklen fortsætter under annoncen

Han så hellere, at det var arbejdsmarkedets parter selv, der forhandlede barselsregler.

- Men nu står vi overfor at skulle implementere det, og så er vores mål at få det bedste ud af det og sørge for, at det også fører mere ligestilling med sig, siger Peter Hummelgaard.

EU-direktivet kræver, at mor og far skal have mindst ni ugers øremærket barsel hver.

Fagbevægelsens Hovedorganisation blev sammen med Dansk Arbejdsgiverforening i sidste uge enige om en mulig barselsmodel, der overholder direktivet.

Og den er beskæftigelsesministeren grundlæggende positiv overfor.

- Vi synes, det er et meget balanceret og grundigt forslag, arbejdsmarkedets parter er kommet med, som både læner sig op ad det, som direktivet kræver, og gør det nemmest muligt for forældrene at tilrettelægge barslen, som de gerne vil.

De to organisationer har givet hånd på en model, der øremærker 11 ugers barselsorlov til både mor og far. To af ugerne før fødslen og ni efter.

Regeringens støttepartier - SF, Radikale og Enhedslisten ønsker at øremærke 14 uger til begge forældre. Det er på linje med, hvad den fødende har ret til i dag.

Medmødre eller fædre har med de nuværende regler ret til to uger.

Venstre er som regeringen positiv overfor FH og Dansk Arbejdsgiverforenings forslag.

Resten af blå blok er grundlæggende imod en øremærkning. De Konservative har udtrykt, at de ser parternes model som en måde at minimere skaderne fra EU-direktivet, der pålægger øremærket barsel til forældrene, og derfor er modellen en acceptabel løsning.

/ritzau/