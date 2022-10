Hummelgaard fik bevilget ulovligt studielån på 50.000 kroner

Et studielån på 50.000 kroner til den nuværende beskæftigelsesminister var ikke lovligt, erkender fond.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) fik for 12 år siden ulovligt bevilget et rentefrit studielån på 50.000 kroner, da han var jurastuderende.

Det skriver Frihedsbrevet, som har fået det bekræftet af Stjernens Studiefond, der bevilgede lånet.

Susanne Westhausen, der er direktør i Kooperationen, en organisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder, som administrerer Stjernens Studiefond, beklager forløbet over for Frihedsbrevet:

- På vegne af Fonden kan jeg kun beklage det skete og forsikre om, at såvel de, som sidder med administrationen af Fonden samt Fondens bestyrelse, bliver gjort særligt opmærksomme på den regel for at undgå lignende fremtidige fejlbehandlinger, siger hun.

Peter Hummelgaard sad selv med i bestyrelsen hos Stjernens Studiefond, hvor han ansøgte om at få studielånet på 50.000 kroner.

Men i fondslovens paragraf 31 står der, at bestyrelsesmedlemmer ikke må modtage lån fra den fond, hvor de selv sidder i bestyrelsen.

Stjernens Studiefond støtter fortrinsvis unge, som er fagligt aktive eller en del af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU).

Peter Hummelgaard var fra 2008 til 2012 formand for DSU.

Den nuværende beskæftigelsesminister var trådt uden for døren, da bestyrelsen skulle tage stilling til, om lånet til ham skulle bevilges, men derfor var selve lånet altså stadig ulovligt.

Frihedsbrevet har bedt om et interview med Peter Hummelgaard, men det har han ifølge mediet ikke ønsket.

I stedet meddeler han i et skriftligt svar, at "jeg forstår, Stjernens Studiefond har beklaget, at de har været uopmærksomme på det pågældende punkt".

Peter Hummelgaard har siden 2015 siddet i Folketinget.

Siden 2019 har han været beskæftigelsesminister.

/ritzau/