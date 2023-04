Hummelgaard gentager Løkke om Syrien-børn: Beslutning kommer snart

Regeringen afventer fortsat det opdaterede beslutningsgrundlag for, om to mødre, der administrativt har fået frataget deres danske statsborgerskab, skal tilbydes evakuering fra al-Roj-fangelejren i Syrien. Her opholder de sig sammen med deres i alt tre børn, der er danske statsborgere.

Det fortæller justitsminister Peter Hummelgaard (S) onsdag i Folketingssalen, hvor han bliver udspurgt om emnet af Enhedslistens Rosa Lund.

- Som udenrigsministeren (Lars Løkke Rasmussen (M), red.) tidligere også har oplyst, har regeringen ikke forholdt sig til alle spørgsmål i det omfattende regeringsgrundlag.

- Det gælder blandt andet regeringens generelle position i spørgsmålet om børn og mødre i al-Roj-lejren i det nordøstlige Syrien.

- Det forventer jeg, vil kunne ske snart, siger Peter Hummelgaard onsdag i Folketingssalen.

Rosa Lund fra Enhedslisten stiller spørgsmålet til justitsministeren, efter at Højesteret i marts underkendte Udlændinge- og Integrationsministeriets beslutning om administrativt at fratage en kvinde i lejren det danske statsborgerskab.

Kvinden, der havde tilsluttet sig den militante bevægelse Islamisk Stat, sidder i al-Roj-lejren med sine to børn, og de tre er nu blevet tilbudt evakuering til Danmark.

Herudover sidder altså yderligere to mødre med deres tilsammen tre børn i al-Roj-lejren. Mødrene har ligeledes fået frataget deres danske statsborgerskab, mens børnene er danske statsborgere.

- Jeg fristes jo til at spørge: Hvornår er snart? spørger Rosa Lund, der dog ikke får svar fra Peter Hummelgaard på det spørgsmål.

Med sin udtalelse lægger justitsministeren sig i forlængelse af det, som udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har gentaget igen og igen, når han er blevet spurgt om sagen de seneste måneder.

Regeringen har bedt de relevante myndigheder om nye oplysninger omkring de danske børn, som fortsat sidder i fangelejren. Oplysningerne skal indgå i det beslutningsgrundlag, som skal få regeringen til at få en fælles holdning i sagen.

Der er nemlig intern uenighed i SVM-regeringen om, hvilken position den skal indtage.

Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne ønsker børnene hentet hjem, uanset om mødrene, der har fået frataget deres danske statsborgerskab, også følger med.

Peter Hummelgaard og Socialdemokratiet samt Venstre vil til gengæld kun hente børnene hjem, men ikke mødrene. Det skyldes, at mødrene rejste til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat.

- Hvis de to andre mødre gav samtykke til, at deres børn, som stadig har deres danske statsborgerskab, tog til Danmark, så vil vi selvfølgelig tage bestik af det, siger han. Det har mødrene ikke ønsket at gøre.

I 2021 blev tre danske kvinder og deres i alt 14 børn evakueret fra al-Roj til Danmark.

Det skete efter en kovending fra den daværende S-regering, som længe ellers tydeligt havde ment, at mødrene under ingen omstændigheder skulle til Danmark.

De fem børn og tre mødre, der blev efterladt i lejren, og som er årsag i splittelsen i SVM-regeringen i øjeblikket, blev efterladt, da mødrene er frataget deres danske statsborgerskab.

Højesteret har altså underkendt Udlændinge- og Integrationsministeriets afgørelse i sagen om en af de tre mødre.

/ritzau/