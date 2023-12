Hummelgaard har nævnt Pitzner-sag for emiratisk minister

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har nævnt sagen om Elvira Pitzner, som i øjeblikket ikke har mulighed for at forlade Dubai, for den emiratiske justitsminister.

Det siger Hummelgaard til Ekstra Bladet.

Den 26-årige realitystjerne er blevet anklaget af sin ekskæreste - den iranske bokser Milad Saadati - for utroskab.

Hun blev i begyndelsen af december fængslet i Dubai. Siden da er hun blevet løsladt, men hun kan altså ikke rejse ud af landet, da hendes pas er blevet inddraget. Og hun kan ikke forlade landet, før sagen har kørt sin gang.

B.T. har tidligere set dokumentation for, at Milad Saadati og Elvira Pitzner blev islamisk gift i 2021.

Realitystjernen blev anholdt sammen med iværksætteren Mortada Haddad.

Peter Hummelgaard var tirsdag til møde med Abdullah Sultan Saif bin Awad Al Nuaimi, i Abu Dhabi.

Ifølge Ekstra Bladet var dagsordenen på mødet den udleveringsaftale, der betyder, at borgere, der opholder sig i emiraterne, kan udleveres til retsforfølgelse i Danmark.

På mødet nævnte Hummelgaard, at Pitzner-sagen fylder meget i Danmark.

Derudover siger han til mediet, at han og den emiratiske minister "fik delt nogle oplysninger, der forhåbentlig kan være med til at gøre, at den lokale anklagemyndighed i Dubai får fremmet sagen".

Ministeren siger også, at alle danske statsborgere skal respektere de love, der er i de lande, de besøger.

- Men som jeg også forstår det, er det her jo et lovkompleks, som sjældent ender ud i anvendelse - navnlig over for udenlandske statsborgere, siger Peter Hummelgaard.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) sagde i sidste uge, at han var bekendt med en sag i Dubai, der involverer to danske statsborgere, og at Udenrigsministeriet yder konsulær bistand.

Elvira Pitzner har sammen med sin mor og søstre blandt andet medvirket i reportageserien "Diamantfamilien" på TV 2.

/ritzau/