Hummelgaard: Vi tager al-Qaeda-trussel alvorligt

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) fastslår, at han tager en ny trussel fra den militante organisation al-Qaeda "alvorligt".

- Vi har et trusselsbillede mod Danmark, der er alvorligt, og det er sågar også i den seneste tid blevet skærpet, siger han.

Samtidig vil han understrege, at befolkningen ikke skal frygte et angreb.

- Det er vigtigt for mig at sige, at vi har et meget dygtigt og årvågent politi og efterretningstjeneste, der passer på os.

Mandag aften bekræftede Politiets Efterretningstjeneste til TV 2, at det militante islamistiske netværk al-Qaeda igennem sin mediekanal, al-Sahab, har udsendt en erklæring, hvor der opfordres til angreb på Sverige og Danmark.

Peter Hummelgaard ser en linje fra koranafbrændingerne til truslen fra al-Qaeda.

- Den seneste tids koranafbrændinger har medført betydelig negativ opmærksomhed fra militante islamister, og det har en betydning for trusselsbilledet.

- Derfor er det noget, vores efterretningstjeneste og regeringen tager meget alvorligt.

Regeringen vil dog ikke iværksætte nye tiltag, efter truslen er blevet fremsat.

- Det er vigtigt for mig at sige, at terrortruslen mod Danmark på nuværende tidspunkt er uændret på niveau fire ud af fem, og det har det været længe, siger Peter Hummelgaard.

Hvis niveauet for terrortruslen skulle hæves, ville det forudsætte, at myndighederne havde konkret viden om et forestående angreb.

- Det er heldigvis ikke tilfældet nu, siger Peter Hummelgaard.

Regeringen har forud for truslen forlænget den skærpede grænsekontrol.

Politiets Efterretningstjeneste skriver i en kommentar til Ritzau, at de følger situationen tæt.

- PET er bekendt med opfordringen. Der er ingen tvivl om, at den seneste tids koranafbrændinger i Danmark har medført en betydelig negativ opmærksomhed fra blandt andre militante islamister, som har betydning for udviklingen i trusselsbilledet i Danmark og for danske interesser i udlandet, skriver efterretningstjenesten i en kommentar.

- PET følger den nuværende situation tæt og vurderer løbende betydningen for det samlede trusselsbillede samt iværksætter de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Det sker i tæt samarbejde med relevante myndigheder i Danmark og i udlandet.

/ritzau/