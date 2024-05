Hummelgaard vil igen forsøge at overbevise Kosovo om fængselsplan

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) giver ikke op og vil nu igen forsøge at overbevise dele af oppositionen i Kosovos parlament om at stemme for en aftale om dansk leje af 300 fængselspladser.

Det siger Peter Hummelgaard i et interview med Ritzau, efter Kosovos regering vil genfremsætte lovforslaget, selv om aftalen ikke opnåede det nødvendige flertal torsdag.

- Det er en stor prioritet for Danmark og en stor prioritet for mig. Derfor kommer jeg til at bruge kræfter på både at holde den kosovoske regering til ilden, men også at tage samtaler med oppositionspartierne frem mod afstemningsdagen, siger den danske justitsminister.

Han vil "bestemt" heller ikke afvise, at han "snart" tager til Kosovo igen.

Det var Peter Hummelgaard også i februar, hvor han trods møder med oppositionspartier ikke kunne overbevise nok om at stemme for.

For at vedtage internationale aftaler i Kosovos parlament skal der være et flertal på to tredjedele - 80 mandater. Derfor har Kosovos regering behov for støtte fra oppositionspartier.

Men kun 75 af parlamentets medlemmer stemte for aftalen med Danmark torsdag, og derfor blev den ikke vedtaget.

Peter Hummelgaard holdt tirsdag et virtuelt møde med justitsministeren i Kosovo.

- Som jeg forstår det, kom det også bag på partierne, parlamentsmedlemmerne og regeringen, at der manglede fem stemmer. Og det er derfor, at man nu vil genfremsætte lovforslaget.

Der ventes en ny afstemning om den danske fængselsaftale "inden for de næste par uger", lyder det.

- Når den kosovoske regering tager det skridt, så er det også, fordi - antager jeg - at man vurderer, at det var en svipser, at der ikke var det nødvendige to tredjedele flertal den anden dag, siger Peter Hummelgaard.

Danmark venter lige nu på tredje år på, at Kosovo ratificerer fængselsaftalen.

Peter Hummelgaard har dog "stadig god tålmodighed".

- Men det er klart, at vi gør, hvad vi kan for at lægge et venligt, men fast pres på både den kosovoske regering og det kosovoske parlament, siger han.

Det var daværende justitsminister Nick Hækkerup (S), der i april 2022 meddelte, at traktaten mellem Danmark og Kosovo om leje af de 300 fængselspladser var underskrevet og nu afventede godkendelse i Kosovos parlament.

Dengang var forventningen, at de første udvisningsdømte udlændinge kunne begynde deres afsoning i fængslet i begyndelsen af 2023.

Prisen for at leje fængslet er 1,5 milliarder kroner over ti år.

Og det er "ikke på bordet", at det beløb kan stige for at overbevise de sidste stemmer i Kosovos parlament, siger Peter Hummelgaard.

De Konservative foreslog tirsdag at hente kosovoske betjente til Danmark i en midlertidig periode. Her skal de, foreslår partiet, arbejde i fængsler på afdelinger med udvisningsdømte, indtil den danske fængselsplan kan realiseres.

Peter Hummelgaard holder dog fokus på fængselsaftalen.

- Lige nu er det vigtigste at få aftalen stemt igennem, så vi kan komme videre med projektet. For det er en vigtig aftale, der skal være med til at aflaste de hårdt pressede danske fængsler, siger han.

