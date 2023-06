Hun afviser alle rygter. Men Mette Frederiksens bagland taler åbent om, hvem der skal erstatte hende

Godmorgen og velkommen til endnu en varm dag i det danske sommerland, hvor prognoserne fortsat er knastørre. Ifølge meteorologerne er der ikke udsigt til en dråbe regn i den kommende tid, og det begynder faktisk at skabe bekymring.

Mikael Scharling, klimatolog i DMI, vurderer, at der er potentiale for, at det bliver lige så slemt som sommeren 2018, der var den tørreste, som er blevet målt, siden de meteorologiske målinger begyndte i 1874.

På Sjælland, Fyn og Bornholm ligger tørkeindekset nu på 10, som er maksimumværdien for indekset, mens indekset de fleste steder i Jylland ligger på 9 eller 10. Og det kan komme til at give svære forhold for både mennesker, dyr og planter, som du kan læse mere om i dagens avis.

En rød røg har lagt sig over New York

På den anden side af Atlanterhavet døjer man også med manglende nedbør, og det har allerede fået voldsomme konsekvenser. Det østlige Canada oplever for tiden voldsomme skovbrande som konsekvens af varmt vejr og tørke, og røgen har lagt sig tungt over dele af den amerikanske østkyst.

New Yorks indbyggere bliver opfordret til at blive indenfor på grund af den giftige røg. Foto: Andrew Kelly/Reuters/Ritzau Scanpix.

I New York i USA, hvor luften er tyk af den rødlige røg, er luftkvaliteten lige nu dårligere, end den har været, siden man begyndte at måle den i 1980’erne. Ifølge New York Post var luftkvaliteten ikke engang så slem efter terrorangrebet på World Trade Center den 11. september 2001. New Yorks indbyggere rådes til at blive inden døre, og det forventes ikke, at røgen letter, før weekenden er omme.

S-bagland taler om fremtid uden Mette Frederiksen

“Jeg er her ikke for at søge et arbejde. Jeg er her for at passe et arbejde,” lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S), da hun under sit besøg i Det Hvide Hus igen måtte afvise rygterne om, at hun ligger lunt i svinget til at blive Natos næste generalsekretær.

Men selvom statsministeren gang på gang afviser, bliver rygterne ved med at gro. Og det er tilsyneladende også noget, man mærker i Socialdemokratiets bagland, hvor en række kredsformænd nu taler åbent om, hvem de foretrækker som Mette Frederiksens afløser. Det skriver DR.

De fleste peger enten på finansminister Nicolai Wammen eller justitsminister Peter Hummelgaard, men beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen, udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad samt børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye bliver også nævnt.

Paven er snart rejseklar igen

Pave Frans, som i går gennemgik en tre timer lang brokoperation på et hospital i Rom, er atter ved at være på højkant. Det skriver Reuters. Ifølge lægerne var operationen så vellykket, at han ikke skulle have nogen begrænsninger på sine rejser denne sommer, så snart han er udskrevet om en uges tid.

"Han jokede endda med mig om, hvornår vi skulle foretage den tredje operation," sagde chefkirurg doktor Sergio Alfieri, som også udførte en maveoperation på paven i 2021.

Det er ifølge Reuters tredje gang, at paven bliver indlagt, siden han overtog embedet i 2013. I marts måned var han indlagt i tre dage med bronkitis.

Faderen, Sønnen og… Sputnik?

Vi bliver i Italiens katolske miljø, for et maleri af den italienske maler Ventura Salimbeni (1568-1613) har på det seneste tiltrukket sig opmærksomhed fra nutidens konspirationsteoretikere. De påpeger, at noget så moderne som en satellit har sneget sig ind på maleriet fra 1595, som forestiller Faderen, Sønnen og Helligånden. Det skriver britiske Daily Star.

Der er nærmere bestemt tale om Sputnik-satellitten, som var den første satellit, russerne sendte i kredsløb om Jorden i 1957. Og det er påfaldende, mener konspirationsteoretikerne, for hvordan skulle Ventura Salimbeni have kendt til en satellit, som blev bygget godt 350 efter hans død?

Kan du se ligheden? Foto: Wikimedia Commons.

Kunsthistorikere er dog ikke overbeviste. De mener, at "satellitten" forestiller den himmelske sfære – også kendt som universet – mens "antennerne" illustrerer Guds magt over den.

Det er ikke første gang, at konspirationsteoretikere har spottet den slags objekter i gammel kristen kunst. Tidligere i år kastede de sig ifølge Daily Star over et 1000 år gammelt maleri fra en georgisk katedral, hvor to ufoer ser ud til at have sneget sig ind bag Jesu korsfæstelse. Dengang spolerede eksperterne også festen, da de pointerede, at “ufoerne” nok nærmere skulle forestille skytsengle.