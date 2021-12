Hun blev tvangsflyttet fra Grønland til Danmark: ”Hvordan kunne de gøre det; stjæle os?”

I 1951 blev 22 grønlandske børn fjernet fra deres familier og sendt til Danmark som del af et eksperiment, hvor børnene skulle opdrages til at udgøre en dansktalende elite i Grønland. I december sidste år modtog de seks børn, som stadig lever, en officiel undskyldning fra statsminister Mette Frederiksen. Men mandag afviste Social- og Ældreministeriet at give en erstatning på 250.000 kroner til hver af de overlevende for de store konsekvenser, eksperimentet havde for børnene. Staten er nu stævnet i sagen.